Muerte de mujer en riña de Coyoacán no será investigada

Ciudad de México

La muerte de Martha Patricia Reyes no será incorporada a las carpetas de investigación de la riña entre simpatizantes de Morena y PRD, informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El argumento es que la mujer de 55 años murió por un padecimiento que no tiene relación con la trifulca del miércoles pasado, según el parte médico e, incluso, las declaraciones en redes sociales de la hija de Martha Patricia.

TE RECOMENDAMOS: Mujer que estuvo en rila en Coyoacán murió de un paro

Era una paciente con un padecimiento previo, no tiene nada que ver con un golpe: Mancera



“En esas condiciones no hay una denuncia que tuviera que ser incorporada, dado el parte médico y la propia manifestación de su hija, lo ha hecho en redes sociales de manera reiterada y ayer así lo confirmó”, puntualizó.

Mancera aseguró que el gobierno ya tuvo contacto con los familiares de Martha Reyes, quienes manifestaron que la mujer tenía un padecimiento de hipertensión desde hace tiempo.

“Su hija ha dicho que no tiene ningún golpe, que no fue lesionada por eso. Era una paciente con un padecimiento previo, no tiene nada que ver con un golpe o con una lesión por agente externo”, apuntó.

Ayer, la Secretaría de Salud de la CdMx confirmó que Martha Reyes no presentaba golpes ni traumatismos de ningún tipo al ser ingresada al hospital, sino que se comprobó la existencia de una hemorragia subaracnoidea en territorio de la arteria cerebral media derecha, así como un edema cerebral severo.

La mujer perdió el conocimiento de manera súbita durante el evento y fue trasladada al Hospital Enrique Cabrera, donde fue diagnosticada con alta presión arterial de 210/100, misma que no disminuyó pese a la atención médica.





ASS