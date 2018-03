Hombre muere atropellado en la colonia Obrera

Ciudad de México

La conductora de una camioneta blanca, que viajaba a exceso de velocidad, arrolló en calles de la colonia Obrera a un ciclista y a un peatón, quien murió momentos después.

El accidente ocurrió en el cruce de la Avenida Isabel la Católica y Roa Bárcena, donde llegaron los elementos de la SSP Capitalina.

"Nos aventó la camioneta, me caí y le grité que se fijara pero nos la volvió a aventar; escuché que su hija le decía ¡No los atropelles mamá!, pero después se fue y como me asusté de que el señor no reaccionaba me fui a casa", comentó Víctor, ciclista de 17 años.

Tras el accidente una ambulancia de Cruz Roja llegó al lugar y revisó a Sergio Camacho, de 58 años, quien ya no contaba con signos vitales.

Elementos del Sector Asturias de la SSP Capitalina acordonaron la zona en espera de Servicios Periciales.

Calles más adelante la conductora responsable fue detenida y trasladada a la coordinación territorial de CUH-2.



JOS