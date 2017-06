Monreal muestra plan con visión para 2050

Ciudad de México

Ricardo Monreal presentó su libro Proyecto 2.5: un cambio real, con el que plantea cambios en las políticas públicas para Ciudad de México y la Zona Metropolitana para resolver los problemas más críticos con visión 2050.

Aunque es parte de la propuesta que plantea con sus aspiraciones de ser candidato de Morena para la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo que no es un documento electorero.

Además, adelantó que si contiende por el gobierno capitalino dejaría la jefatura delegacional entre septiembre o noviembre.

Añadió que una vez que su partido defina los estatutos y se determine con cuánta anticipación debe separarse de su cargo y dejar la Cuauhtémoc.

Detalló que siempre fue claro en que no terminaría el periodo completo en el cargo, pues siempre manifestó sus aspiraciones por la jefatura de Gobierno.

No obstante, detalló que aunque antes podían pedir la licencia hasta principios del año electoral, hay las nuevas leyes en la materia aumentaron el periodo para ser jefes de Gobierno y debería solicitar licencia al menos seis meses antes.

“Es un libro de propuestas, no es una plataforma electorera, no lo es; es una propuesta seria, que yo he dicho, nadie puede negarlo que desde hace dos años y medio afirmé que iba en su momento a participar en Morena para inscribirme como candidato a jefe de Gobierno, me he preparado, toda mi experiencia la estoy tratando de atenuar para cuando llegue el momento, no distraigo mis labores”, indicó.

Detalló que este documento en el que participaron expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, además de que se rige con los estándares internaciones que se marcan en los temas a resolver.

El proyecto que se divide en siete ejes que a su vez cuenta con un total de 100 temas para tender, pero el jefe delegaciones de Cuauhtémoc, destacó el ingreso básico ciudadano, el cual será aportación monetaria mensual para combatir la desigualdad y la pobreza.

Mencionó que se creará una Policía de barrio o colonia, que incluirá la operación de elementos de proximidad ciudadana, las cuales serán operadas por las alcaldías y municipios, los cuales que se crearán y que están contemplados en la Constitución local

El delegado escribe acerca de la movilidad urbana alternativa, la cual consiste en priorizar el transporte público colectivo para dignificar la infraestructura actual.

Sobre el combate a la corrupción, el funcionario propone establecer la fiscalía superior ciudadanizada. En libro menciona Proyecto 2.5: un cambio real indica: “Cuarto orden de gobierno: Gobierno Metropolitano para coordinar políticas públicas de la zona”.

Además, señala la ciudad capital inteligente, para la aplicación de estándares internacionales en movilidad, seguridad pública, protección civil, turismo y cultura.

También reserva un espacio para habla de una ciudad verde, sustentable y desaliente, para buscar incentivos fiscales para la utilización de vehículos eléctricos o híbridos, de uso particular y público.

Respecto al tema del agua, el libro menciona la nueva infraestructura que prevenga la pérdida de este líquido por fugas.

Sobre empleo y desarrollo económico habla de la generación de plazas bien remuneradas e impulso a los pequeños emprendedores, a través de financiamientos del Banco de Ciudad de México

En derechos humanos y participación ciudadana señala: “Garantizar los derechos de las minorías”.

El delegado en Cuauhtémoc agregó que con esta visión propondrá también que se revisen varios temas que no convencen a los ciudadanos “como las fotomultas, las tarifas del transporte público, los créditos blandos para la renovación del parque vehicular mayor a 15 años, alumbrado público ecológico y pavimentación con concreto ecológico, así como someter a concurso público algunas de las plazas de servidores públicos especializados, por mencionar algunos”.