En septiembre, Monreal dejará cargo si lo eligen candidato a CdMx

Ciudad de México

Ricardo Monreal señaló que podría dejar el cargo en septiembre o noviembre para contender por la candidatura de Morena para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México.

"Estoy en eso, estoy viendo los tiempos, puede ser septiembre, octubre, por ahí, lo que pasa es que estoy esperando que los lineamientos sean publicados por Morena y someterme a ellos, creo que finales de julio los tendríamos", dijo el jefe de la delegación Cuauhtémoc.



El funcionario detalló que él siempre fue claro en que no terminaría el periodo completo en el cargo pues ya ha manifestado sus aspiraciones por la jefatura capitalina.

Detalló que aunque antes podían pedir la licencia hasta principios del año electoral, las nuevas leyes en la materia aumentaron el periodo para ser jefes de gobierno y debería solicitar licencia al menos seis meses antes.

Sostuvo que si él no llegara a ser el elegido para esta contienda, haría 'una pausa natural' en su carrera política y ayudaría a aquél que resulte electo.

"No me retiro, simplemente una pausa natural. Ayudaría a la causa pero no tengo plan 'B' tengo un solo plan, el 'A', que es ser candidato de Morena en su momento para la jefatura de gobierno".

Sostuvo que respaldaría a Martí Batres o a Claudia Sheinbaum si es que alguno de ellos resulta electo por encima de él pues dijo, nunca se afiliaría a otro partido ni traicionaría a Andrés Manuel López Obrador.

"Es probable pero yo les tengo consideración y respeto, no voy a hablar mal de Martí, creo que es un buen camarada, un buen dirigente y Claudia, y si alguno de los dos resulta mejor posicionado en la encuesta que nosotros, vamos a ayudarles, no es una ambición personal, no es una ambición vulgar la que nos mueve a participar, tenemos muy claro y no vamos a traicionar a Andrés Manuel prefiero no participar políticamente que entrar a una traición".





nerc