Dueña heredó el Rébsamen, no lo construyó: abogado

Ciudad de México

Mónica García Villegas, directora y dueña del colegio Enrique Rébsamen, cuenta con la documentación que acredita que ella no construyó la escuela, sino que la heredó, y mucho menos falsificó un documento para levantar un cuarto nivel en el edificio que se colapsó tras el sismo de magnitud 7.1 que dejó en la escuela un saldo de 19 niños y siete adultos muertos.

TE RECOMENDAMOS: Colegio Rébsamen tenía todo en regla: Nuño

Javier Coello Trejo, defensor de la profesora, manifestó que nadie puede concebir que García Villegas, una profesora que tiene 33 años de dar clases, “haya pretendido o haya querido que se murieran” los niños.

El litigante aseguró que tiene informes sismológicos que demuestran que la "línea" que siguió el temblor pasó por abajo del colegio.

En entrevista con Carlos Marín en El Asalto a la Razón, el abogado comentó que presentará las pruebas ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Por el momento, un juez local ordenó aprehender a su cliente.

“Los documentos que ella me presentó el jueves pasado (cuando él asumió la defensa) son documentos en donde se demuestra que está autorizada la construcción, tanto de la primera y el kínder; incluso se describe en el permiso que se le autorizan departamentos (en el cuarto nivel del inmueble que se colapsó en el temblor)”, explicó.

Coello, quien es conocido como El Fiscal de Hierro en el sexenio de José López Portillo y que posteriormente fue subprocurador de la Procuraduría General de la República, época en la que le arrebató más de mil 100 millones de dólares al narcotráfico, dijo que los edificios fueron mandados a construir por la mamá de Mónica García, quien falleció hace años.

“Ella (la mamá) le donó a la profesora (Mónica el predio que se localiza en Rancho) Tamboreo 11 y (Rancho) Tamboreo 19 se lo donó un hermano de ella. (Mónica) en el 2004, le compra al hermano, predio que era un taller mecánico del papá (Enrique García). Los predios que se encuentran contiguos en la colonia Nueva Oriental Coapa, en la delegación Tlalpan”.

Al preguntarle sobre las versiones que aseguran que el día del sismo, después de que fue rescatada entre los escombros, la directora se dedicó a sacar sus pertenencias, el defensor respondió que los padres de los niños fueron los que pidieron a Mónica García sacar las mochilas de los niños.

Coello subrayó que Mónica García está verdaderamente “afectada”. “Ella me decía, licenciado son mis niños. Me decía licenciado, perdí mi casa, perdí mi negocio, perdí todo”, expresó el abogado que también representa al empresario Jorge Vergara y al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

Caso Lozoya

Javier Coello, quien en el próximo 26 de octubre se convertirá en miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, también se refirió al caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, contra quien la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) integra una carpeta de investigación a raíz del escándalo que surgió en Brasil donde directivos de la empresa Odebrecht aseguran haber dado 10 millones de dólares al ex funcionario mexicano, a cambio de beneficiarlos con contratos, dinero que fue a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 2012.

Explicó que la investigación de la Fepade, que pertenece a la Procuraduría General de la República, inició por una investigación de una “diputada de Morena que está imputada en Veracruz” y que guarda relación con el caso Eva Cadena.

Lozoya promovió un amparo para que se le permita tener acceso a la carpeta de investigación en su contra como probable responsable de los delitos de financiamiento ilícito y peculado electoral.

En agosto pasado, Lozoya fue citado a declarar a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la PGR, por el caso Odebrecht, pero ahora la Fepade no lo ha hecho.



VJCM