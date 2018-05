Trabajadores piden aumentar salarial e igualdad de género

Ciudad de México

Con un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, sindicatos integrantes del Congreso del Trabajo exigieron aumento de salario, garantía en las pensiones e igualdad de género en el marco del Día del Trabajo.

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina indicó que al menos 40 mil trabajadores se reunieron en la Plaza de la Constitución desde las 9:00 horas, quienes previamente marcharon por vialidades como Eje Central, la avenida José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

El secretario de Acción Juvenil de la CTM, Javier Gutiérrez, afirmó que los trabajadores se han convertido en la conciencia crítica de la nación, pues no hay algún asunto o problema que no involucre sus intereses.

"No existe asunto o problema que no involucre sus intereses, que no amerite alguna respuesta oportuna y vigorosa de los trabajadores”, dijo.

“Nuestra solidaridad con las causas de México es a toda prueba y en todo momento", agregó.

Aseguró que los trabajadores se han mantenido en la defensa de la nación y por años se empeñaron en construir una sociedad justa para que los niños estén en clases, las compañeras trabajadoras tengan igualdad y se retome la confianza en el país.

"Todos nuestros niños estén en clases, nuestras compañeras tengan consignada en la Ley la igualdad y dónde confiemos en el país", añadió.

Exigió un aumento en el salario para elevar la economía nacional, así como garantizar las pensiones, con el fin de que el “ahorro sumado al ingreso impulse en forma definitiva a todo el país”.

Agregó que el Congreso del Trabajo ha realizado estrategias y tácticas de lucha, sobre el compromiso por México en la construcción de un futuro mejor.

Por su parte, el vocero de la CTM, Javier Gutiérrez, pidió impulsar empresas de mayor valor agregado, la integración de Pymes en cadenas productivas, fortalecer el mercado interno, salario remunerador, porque "el salario en México es suficiente, pero para vivir en la pobreza".

Se refirió al Afores como el ahorro de los trabajadores más grande del país, administrado como jugoso negocio para los "blancos", por lo cual dijo que es necesaria una Reforma en favor del trabajador, así como capacitación, productividad que son la vía para el crecimiento económico.

Agradeció al líder de CTM, Carlos Aceves del Olmo, quien ha tenido una petición constante, apoyando a los que tienen mayor dificultad en conseguir una vivienda.

En su oportunidad, la representante de la Federación Nacional Obrera Sindicalista, Mónica Cerón García, agradeció al Congreso del Trabajo por impulsar a las mujeres en la igualdad de género.

Dijo que todas las mujeres merecen un clima tranquilo en donde trabajar sin violencia, sin culpa, sin estigmas y sin incertidumbres.

"Luchamos para tener un trabajo saludable y armonioso con respeto, equidad, traquilidad, goce, disfrute de los derechos ".

De acuerdo al INEGI, la violencia de género afecta en el país a más de 66 por ciento de las mujeres, es decir, 27 de cada 100 mujeres han experimentado un acto violento de tipo sexual, discriminación o por embarazo, informó.

