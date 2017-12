No se intimiden por gobiernos clientelares: Mikel Arriola

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, pidió a los capitalinos no sentirse intimidados por "gobiernos clientelares" que condicionan los programas sociales en la capital, ya que estarían "votando por los mismo de siempre".

Durante un recorrido por el Mercado de San Juan, en el Centro Histórico, el ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comentó que a ese tipo de gobiernos "díganles que si van a votar por ellos, pero voten por la opción ciudadana porque sino nunca nos vamos a alejar de los gobiernos clientelares".

"Yo lo que le pido a la gente para este 2018, y lo subrayo, no vayan a tener miedo de que los coopten y vayan a votar por los mismos; no vayan a sentirse amenazados por los gobiernos clientelares, no les van a quitar sus programas sociales, no les van a quitar sus derechos porque vayan por una opción ciudadana como la de un servidor", enfatizó.

Respecto al salario mínimo dijo que la discusión debe ir enfocada a un "salario justo", a través de "la desburocratización de la economía", por lo que pidió a las autoridades capitalinas dejar de lado "lo mínimo" porque "siempre va a ser un salario para personas que no están bien remuneradas".

"El salario justo se genera con buenas oportunidades económicas y el incremento del poder adquisitivo", dijo.

"El gobierno de la Ciudad de México tiene que desburocratizar la economía, no es posible que hagamos 16 trámites en 16 delegaciones para una actividad económica. Si desregularizamos les vamos a dar dinero a los inversionistas para que paguen mejores sueldos, salarios justos es lo que buscamos", dijo.

Dijo que de llegar a la Jefatura de Gobierno dará certidumbre a los comerciantes, principalmente, en el transporte de su mercancía, así como la seguridad dentro y fuera de los inmuebles.

Agregó que ninguna autoridad les pedirá cuotas , "se les deben dar servicios y no sólo recaudar de ellos, porque son el motor de la economía".

