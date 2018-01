No tengo cola que me pisen: Mikel Arriola

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, llamó a las precandidadas del PRD, Alejandra Barrales, y de Morena, Claudia Sheinbaum, a debatir ya propuestas para la capital del país.

"Yo tengo algo que no tienen ellas: no tengo cola que me pisen", dijo al proponer un debate sobre las cinco propuestas del Pacto para Transformar la Ciudad de México que firmó este jueves junto con el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

TE RECOMENDAMOS: Gobierno de CdMx ha sido un completo desastre: Mikel

"Queda muy poco tiempo, necesitamos generar un debate inteligente y sustantivo, no hablar ni acusar a personas, sí criticar políticas públicas fracasadas, como las de la Ciudad de México de los últimos 20 años, y sí vamos a plantear propuestas en la mesa como lo hicimos el precandidato Meade y un servidor.

"Estamos fijando agenda en la ciudad y es lo que vamos a seguir haciendo", agregó el aspirante del PRI, quien sostuvo que ambas precandidatas son lo mismo, mientras "yo soy el único ciudadano en la boleta para la ciudad".

Entrevistado por José Cárdenas para Grupo Fórmula, consideró que en la Ciudad de México existe caos pero "con Mikel Arriola va a haber orden".





EB