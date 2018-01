Priistas de CdMx respaldan precandidatura de Mikel

Ciudad de México

Militantes priista de la Ciudad de México respaldaron las aspiraciones del precandidato de su partido a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, y lo exhortaron a "agrupar a la base priista de la capital" porque dijeron que muchos se han mantenidos aislados a las circunstancias.

En el Auditorio Luis Donaldo Colosio de la sede local del PRI, los integrantes del Consejo Consultivo del partido solicitaron al ex titular del IMSS tomarlos en cuenta para la elaboración de propuestas sobre los principales temas que preocupan a los capitalinos.

TE RECOMENDAMOS: Meade anuncia revancha tras derrota de Mikel

Agregaron que el objetivo del partido debe ser hacer fuerte a sus militantes para lograr derrotar a los gobiernos de izquierda que "han lastimado tanto a los ciudadanos y a la ciudad".

"Hemos estado con el PRI en las buenas y en las malas, aunque últimamente más en las malas. Desafortunadamente nuestra presencia ha ido decreciendo de manera ruin e injustificada en la ciudad, y no hemos participado mucho. Es necesaria la participación ciudadana, pero de igual manera es indispensable tomar en cuenta a nuestra gran base priista, sin los priista no vamos a ningún lado", expresó el ex constituyente, Fernando Lerdo de Tejada.

Por lo anterior, Arriola Peñalosa aseguró "que no hay tiempo para estar desunidos y menos desordenados porque hay que operar de manera coordinada, ya que no sólo está en juego la Ciudad de México, también la Presidencia".

Anunció el lanzamiento de la convocatoria de "Diálogos para la Construcción de la Ciudad de México", que tiene como propósito analizar, identificar e integrar la problemática y propuestas de la militancia para construir la plataforma electoral 2018-2024 de su partido.

Añadió que ésta se basará en tres temas principales: buen gobierno y seguridad, crecimiento económico y combate a la pobreza, así como desarrollo urbano y sostenible.

Detalló que estos foros se llevarán a cabo el 5, 7 y 9 de febrero, por lo que pidió a los militantes recoger las preocupaciones ciudadanas y asistir a estos eventos para lograr proyectos sólidos.

Finalmente anuncio que el próximo 18 de enero arrancará el funcionamiento de su plataforma digital (www.mikelcdmx.com), que servirá para acercarse y como escuchar a militantes y a capitalinos.





EB