Sólo Morena critica gobierno de Mancera en Quinto Informe

Ciudad de México

Durante el Quinto Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa pronunciaron los posicionamientos de las actividades gubernamentales realizadas por el jefe de Gobierno, siendo Morena el único partido que criticó la administración.

César Cravioto, el coordinador de los diputados de Morena, cuestionó los niveles de inseguridad y de violencia en la Ciudad de México.

El legislador acusó al jefe de Gobierno de intentar imponer a un fiscal anticorrupción transexenal porque a pesar de que la constitución establece que el nombramiento debe hacerse a propuesta del Comité de Participación, el dictamen propone que sea designado de una terna enviada por el Jefe de Gobierno, y aprobado por mayoría simple.

“No al fiscal carnal en la Ciudad de México”, dijo.

El diputado exigió al jefe de Gobierno que solicite licencia definitiva para separarse de su cargo y continuar con sus aspiraciones y responsabilizó al gobierno de la Ciudad y a las delegaciones perredistas por las agresiones que sufran los militantes de Morena.

Al legislador de Morena le apagaron el micrófono por exceder los 10 minutos para fijar la postura de su partido, luego de lo reconvinieron dos veces para apurar su intervención.

El perredista Mauricio Toledo indicó que el Frente Ciudadano es la mejor opción para el país y para México, e hizo un llamado a seguir transformando la nación luego de vivir contra pesos y equilibrios, y señaló que el próximo presidente se encontraba en el recinto de Donceles y Allende.

Toledo reconoció el trabajo de los líderes nacionales del PRD, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional por la conformación del Frente Amplio Ciudadano.

También reconoció a Miguel Ángel Mancera el esfuerzo para encabezar la reforma política que permitió a la Ciudad de México convertirse en un estado, para que sus ciudadanos dejaran de ser ‘ciudadanos de segunda’, y el respeto a la división de poderes.

Recordó que otros jefes de Gobierno, específicamente Andrés Manuel López Obrador, dirigían la Asamblea Legislativa vía celular e incluso recordó que Obrador marcó al diputado Armando Quintero para presionar su voto por las Leyes de Convivencia.

“En la Ciudad no se requieren caudillos ni cacicazgos, como lo fue Andrés Manuel López Obrador y que controlaba la Asamblea Legislativa a través de Armando Quintero, hoy se tiene que mirar por el país”, indicó.

Israel Betanzos, coordinador de los diputados del PRI, envió una advertencia a Mancera para que se cuide dentro de su gabinete, porque las “traiciones vienen desde adentro”.

Manifestó que la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Ícela Rodríguez, se convertirá en “el Caballo de Troya”, porque "apoya la izquierda de Andrés Manuel López Obrador, con Morena".

El diputado reconoció avances en movilidad, consejería jurídica, Desarrollo Urbano y Desarrollo Social, pero reprobó el desempeño del Sistema de Aguas de la Ciudad de México porque hay 2.5 millones de personas que no tienen el servicio y las lluvias demostraron la poca inversión en drenaje profundo.

Betanzos Cortés reconoció la actuación de las fuerzas armadas en Tláhuac que permitió abatir al 8 presuntos delincuentes, entre ellos Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, presunto líder del Cártel de Tláhuac.

El diputado Fernando Zárate criticó a Morena, que catalogó como "error" que los diputados decidieran no asumir las comisiones y con ello la responsabilidad para construir en la ciudad y en el país.

“Convierten el odio en un objetivo personal, y con ello, impiden el avance de la Ciudad”, expuso.

“Por el contrario están destruyendo. No quieren avanzar en distintas leyes, No quieren seguir legislando. Y aquí se enoja el que está Xochimilco, y no vino el que está en Tláhuac”, dijo.

Por su parte, el diputado Juan Gabriel Corchado reconoció los esfuerzos de la administración para garantizar derechos y libertades a nombre de la coalición parlamentaria de los partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Humanista, y llamó a crear el Instituto de Atención al migrante, para atender a los connacionales que regresan.

El asambleísta dijo que frente a los logros del gobierno de Mancera, no puede dejar de inquietar el resurgimiento de problemas que dañan el tejido social, entre ellos la inseguridad, la delincuencia y violencia “que aparecen con descaro y cinismo”.

Corchado pidió a Mancera redoblar esfuerzos en el último tramo de la administración.

JOS