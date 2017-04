No es necesario endurecer leyes tras derrumbe: Mancera

Ciudad de México

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que por el derrumbe ocurrido en Álvaro Obregón, se investiga es si negligencia documental o si fue un error humano, por lo que no es necesario endurecer las leyes de construcción en la Ciudad de México.

Aseguró que las normas actuales son más duras que antes en materia de cimentación y las sanciones van desde multas administrativas, clausura de la obra e incluso un proceso penal.

"Lo que nosotros tenemos que hacer primero es descartar que haya una negligencia, y que esa negligencia fuera desde el origen o bien un error humano. Habrá que verlo, eso no lo van a determinar los peritos", indicó Mancera.

"No sabemos cuál fue la causa; hoy tenemos unas leyes que son muchísimo más duras que lo que eran antes en materia de cimentación, en materia exigencia de infraestructuras; si no, no tuviéramos las torres que tenemos en Reforma".

No obstante, dijo que la ciudad hace su trabajo en materia de verificaciones, pero que le gustaría "que todo mundo estuviera en la parte legal cumpliendo".

Luego de la Entrega de Tarjetas del Programa Educación Garantizada, en el Centro de Desarrollo Comunitario Venustiano Carranza, Mancera afirmó que en la Ciudad de México todas las obras tienen que estar supervisadas, tanto por autoridades locales, como centrales.

"En este caso concreto de lo que ocasionó o de lo que sucedió en Álvaro Obregón, la Procuraduría tiene una averiguación previa iniciada y se están recabando obviamente dictámenes periciales y documentales", añadió el mandatario local.

"Las verificadores son permanentes, obviamente las delegaciones tienen facultad para solicitar en cualquier momento las verificaciones, hay inspectores, está Protección Civil de las delegaciones, Protección Civil de gobierno central; son permanentes. Habrá que ver exactamente cuál fue la causa en el caso concreto".

Mancera destacó que se están revisando las denuncias de los vecinos, quienes denunciaron irregularidades en la construcción de la Plaza Comercial Olivar, ubicada en avenida Toluca, desde el 2015 y que colpasó el lunes pasado y que provocó la muerte de siete personas.

FLC