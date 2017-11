Tras sismo, reconstrucción de CdMx tardará hasta 7 años

Ciudad de México

La reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre, será un proceso de entre seis y siete años, aseguró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El mandatario local afirmó que el gobierno capitalino continuará trabajando donde haya una demanda legítima de la ciudadanía y no con los grupos que tienen intenciones políticas.

“La reconstrucción va a llevar seis o siete años en la Ciudad de México, no es una tarea de un mes ni de dos, es una tarea que va a necesitar mucho tiempo; sí a 32 años estoy yo retirando campamentos que no se veían, que parecía que no los vieron, imagínate, eso es lo que no queremos que pase”, dijo en conferencia de prensa.

“Ya se han dado nombres, no es necesario repetirlos, ya se ha dicho quien ha estado encabezando, y donde haya una demanda legítima ahí está trabajando el gobierno, el gobierno está en los puntos de reconstrucción”, destacó.

Mancera Espinosa reiteró que a finales de este mes presentará el plan de reconstrucción de la ciudad, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo para ayudar a los afectados.

“Las tareas las estamos viendo, no hay inactividad, estamos en todos los rubros tanto el de la familia, la parte de los edificios, por eso tenemos tantas memorias tanto de video como gráficas, no es algo que estemos inventando sino ahí están las acciones concretas y esto se va a seguir reflejando”, comentó.

Ante esto, anunció que hoy se estará revisando el modelo de las casas que se construirán en Xochimilco para sustituir a las que resultaron dañadas por el sismo.

Explicó que serán entre 200 y 300 inmuebles que se edificarán con el apoyo de la Fundación Slim en un esquema de uno a uno.

“Este es un trabajo que se va a hacer de varias formas; estaremos sumando esfuerzos del FAIS, estaremos sumando esfuerzos del propio fondo de reconstrucción y obviamente la canalización con el Invi”, comentó.

Mancera Espinosa resaltó que para las acciones de vivienda también ya se está creando un esquema para usar las donaciones de funcionarios, empresas privadas y lo obtenido en la carrera organizada para recabar fondos.

FLC