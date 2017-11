Mancera descarta parálisis legislativa por plantón de Morena

Ciudad de México

La toma de tribuna por parte de Morena en la Asamblea Legislativa es un asunto meramente político que no tiene fondo, acusó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, explicó que desde el año pasado se presentó el esquema financiero a los diputados y en ese momento no hubo ninguna expresión en contra del proyecto; sin embargo, reclamó que ahora incluso inventen que se quiere endeudar a la capital y lamentó que parte de los reclamos del grupo morenista sea contra la ley de reconstrucción.

“Este plantón en la asamblea no sé cuánto vaya a durar, no sé si vaya a ser más o menos igual que el de Reforma, vamos a ver cuánto dura, pero lo importante es que se siga trabajando, yo sé que la Asamblea sigue con su curso. Es lamentable que se haga esto, pero lo importante es que la Ciudad de México tenga esta ley”, abundó.

Dijo que en este momento lo más importante es que la ciudad avance, porque no es justo condenar a la ciudad a que pague de por vida por tirar la basura en rellenos sanitarios fuera de la capital o a que no se pueda generar energía con desechos tal como se hace en las ciudades más avanzadas del mundo “creo que esta crisis tendrá que pasar, es normal porque el planteamiento es político, no tiene fondo es político, ya los vimos”.

“Se presentó el estudio financiero hace un año, todo mundo lo conoció, lo aprobó porque yo nunca vi que hubiera nadie en desacuerdo y hoy lo desconocen y le agregaban ahí un datito que era deuda, parece que ya no, ahora dicen que es una deuda moral, vamos a ver con qué otra cosa salen por ahí”, agregó.

Recordó que las garantías para la planta de termovalorización ya fueron aprobadas

En cuanto a la ley de reconstrucción, dijo que este sábado sostendrá una reunión con su equipo de trabajo para revisar los avances. Y consideró que la ley puede ser aprobada la siguiente semana.





