Mancera pide duplicar Fonden para la CdMx

Ciudad de México

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que solicitará al menos 360 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales al Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, durante su reunión de hoy en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Previo a la reunión con el funcionario, el mandatario local dijo en conferencia de prensa que los recursos planteados por la federación ascendían a 180 millones pues se calculaba dar 90 mil pesos por cada una de las más de 2 mil viviendas registradas.

“Lo que nosotros estamos advirtiendo es que eso no sería suficiente, no estaríamos alcanzando el nivel para la recuperación, entiendo que en Oaxaca se alcanzó 110 mil o 120 mil (por vivienda) nosotros no tendríamos problemas en poner el adicional pero tenemos que hacer un esfuerzo compartido, diferente”, dijo Mancera.

Agregó que en la reunión se firmará un convenio para otorgar créditos a la ciudadanía a través de un Bono Cupón Cero, con el que la ciudad y la federación aportarán en conjunto mil millones de pesos.

Detalló que los créditos son a través de la Hipotecaria Federal y los beneficiarios únicamente pagan los intereses y no el principal.

“Con estos fondos se emite un Bono Cupón Cero que se emite el mercado y el mercado compra hace una inversión, se hace una bolsa que puede alcanzar los mil millones y la gente va pagando sus créditos, solamente en la parte de intereses, nunca el principal y la garantía de los que adquieren estos bonos es que tendrán un pago seguro, garantizado por el gobierno de la Ciudad de México y por el gobierno federal”, detalló.

Mancera Espinosa mencionó que la reunión con Meade es con el ánimo de construir y dejar claras las necesidades de la ciudad.

“El compromiso que hoy firma el jefe de Gobierno y que suscribe el secretario de Hacienda es firme, jurídico, con valor pleno, no es una carta de intención, es totalmente vinculante”, afirmó.

En la reunión participan el jefe de Gobierno acompañado de parte de su gabinete y el titular de la Secretaría de Hacienda con su equipo de trabajo.

