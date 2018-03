No se permitirá construir torres frente a CU: Mancera

Ciudad de México

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no va a permitir la construcción de dos torres de departamentos sobre avenida Copilco, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

En conferencia de prensa, aseguró que la Secretarío de Desarrollo Urbano tiene la instrucción de mantener diálogo con el desarrollador y con la UNAM para buscar la forma de llegar a un acuerdo sin que se afecte a la máxima casa de estudios.

“Al menos en mi administración no se va a permitir ninguna construcción ahí que no estemos totalmente en sintonía con Ciudad Universitaria, eso es definitivo, se lo he dicho al secretario de Desarrollo, él tiene la instrucción, están en disposición de tener un dialogo; pero no vamos a afectar de ninguna manera el paisaje universitario, ni lo vamos a permitir, haya o no haya autorización”, puntualizó.

Aclaró que en el caso que haya un litigio y ganan los desarrolladores sería otra cosa, pero en primera instancia el gobierno capitalino no permitirá que se afecte el paisaje de la UNAM, ni la declaratoria que tiene el campus de la UNESCO.

“Me parece que hay puntos donde se puede llegar a un acuerdo, en donde puede haber aceptación por parte de la UNAM, pero no vamos a poner en riesgo esto de ninguna manera. Ha estado permanentemente en contacto Felipe de Jesús, con las autoridades de la universidad, para mantener esta línea de comunicación y por supuesto, también lo que se requiera con el desarrollador”, agregó.

Ayer un juez federal suspendió por tiempo indefinido la construcción del desarrollo Be Grand universidad tras el amparo que promovió la UNAM el 29 de enero pasado.

La suspensión fue concedida por Juan Carlos Guzmán, titular del Juzgado quinto de distrito en materia administrativa.

El argumento de la máxima casa de estudios es que dicha construcción viola la declaratoria de la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, así como el impacto visual que tendrían las torres de 23 y 27 pisos sobre el campus.

La empresa tiene un plazo de 10 días para impugnar la suspensión.

FLC