Hacienda dio 400 mdp a CdMx para retirar cascajo: Mancera

Ciudad de México

La Secretaría de Hacienda aportó a la Ciudad de México 400 millones de pesos para el retiro del cascajo de los escombros que dejó el sismo del 19 de septiembre, sin embargo, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que los recursos no son suficientes.

En conferencia de prensa, el mandatario local informó que a los 400 millones de pesos otorgados por la federación, se le sumará la misma cantidad aportada por su administración, es decir, 800 millones de pesos, para tratar de alcanzar el cálculo inicial de 2 mil 500 millones de pesos.

“Hasta este momento con esto vamos a arrancar, es posible que pudiéramos tener una (entrega) adicional, no veo llegar a los 2 mil 500 millones, no lo veo, pero la ciudad tendrá que hacer el esfuerzo, no vamos a dejar a la gente esperando hasta el próximo año que tuviéramos otra partida, no nos vamos a detener… hasta ahora no es suficiente”, dijo.

Mancera aclaró que los recursos están etiquetados únicamente para el retiro de escombros y no estarán a libre disposición de la ciudad.

Destacó que para el gasto de la reconstrucción de inmuebles se trabajará de la misma manera con la federación.

Agregó que los recursos estarán operando ya esta semana en la ciudad, primero para recuperar lo que se ha gastado y segundo para continuar con las tareas de retiro de escombros principalmente en las zonas de la ciudad donde la gente tiene menos capacidad económica.

Mancera comentó que hasta este martes el gobierno capitalino entregó 131 créditos para negocios y 284 más están en trámite, lo que significa un total de 55 millones 873 mil pesos en apoyo.

Además, hay 881 solicitudes de crédito para viviendas catalogadas en código rojo que se otorgan en conjunto con la Hipotecaria Federal.

FLC