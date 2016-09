Morena acusa a Mancera de desviar recursos para compra de votos

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de Méxicoacusó al jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, de desviar cadaaño 30 mil millones de pesos para ocuparlos en la compra de votos y de habercontratado a miles de personas para presuntamente incidir en la elección decomités ciudadanos de este año.

El líder de Morena en la ciudad, Martí Batres, dijo que con base en la revisiónde los reportes trimestrales de ingreso de años anteriores, se ve un ingreso alas arcas de la capital por 204 mil millones de pesos; sin embargo, lospresupuestos de egresos sólo reparten 175 mil millones.

“El gobierno recibe 200 mil millones de ingresos, pero sólo presupuesta 175 milmillones y eso se va ajustando año con año, pero esa es la tendencia. ¿Quéquiere decir? Que hay 30 mil millones de pesos de los que el gobierno disponecon absoluta discrecionalidad porque la asamblea no los distribuyó, el gobiernolo reporta como ingresos extraordinarios, pero eso es una falsedad, el gobiernodecide qué hacer con ellos y de ahí sale la compra del voto y otra grancantidad de problemas”, afirmó Batres.

En conferencia de prensa y sin mostrar pruebas, también acusó a Mancera deutilizar este año 700 millones de pesos para contratar a 50 mil personas comoparte del programa de empleo temporal, las cuales, según Batres, fueroncontratadas sin especificar qué acciones realizarían, por lo que supone que fuepara incidir en el proceso electoral de este año, cuando se eligieron comitésvecinales y se votó para decidir la aplicación del presupuesto en lasdelegaciones.

“El propio gobierno de Mancera encabezó la compra del voto ahora en estaselecciones: desvió cuantiosos recursos, están acreditados hasta ahora 700millones de pesos, pero podrían ser más, para el llamado programa de empleotemporal, también conocido como empleo electoral. Desde el gobierno se contratóa más de 50 mil trabajadores temporales y es el momento en el que no ha dado aconocer la lista de esos que fueron contratados en una opacidad total y en unvulgar operativo de compra de voto”, acusó.

Acompañado de Alfonso Ramírez Cuéllar, secretario general de Morena en lacapital, Martí Batres dijo que previo al cuarto informe de gobierno de Mancera,el balance de su administración es negativo, porque no sólo no cuenta con lapopularidad con la que llegó al cargo, de 64 por ciento, sino que además, es lamás baja que han tenido un jefe de Gobierno capitalino.

Además, lamentó que las condiciones políticas en la ciudad han retrocedido alos tiempos del PRI en la década de los 60, pues reclamó que en el Zócalo ya nose puedan realizar manifestaciones y que en delegaciones como Gustavo A.Madero, Coyoacán y Venustiano Carranza, el gobierno capitalino solapa a “pandillaselectorales” que compran votos y que impiden la realización de reuniones demilitantes de partidos y organizaciones de oposición.

Batres también responsabilizó a Miguel Ángel Mancera del recorte que sufrió laciudad en el proyecto de presupuesto para el 2017, pues dijo que eso ocurrió“por no haberse hecho respetar por parte de la federación y haber tenido unarelación de subordinación a lo largo de cuatro años del sexenio”.

Ante ello, dijo que es preocupante “que con el pretexto del ajuste presupuestalvaya a desatarse el terrorismo fiscal por parte del gobierno de la ciudad”, conaumentos en tarifas la del Metro, de las multas de tránsito y del agua y elpredial.

El líder de Morena dijo que ante los recortes, por el contrario, el gobierno dela ciudad “debería responder con un plan de austeridad”.

acj



