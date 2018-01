"No estoy prófugo", dice skater acusado de matar a novia en hotel de Tlalpan

Ciudad de México

Mario Sáenz publicó un video en YouTube, vía el canal de Mafian TV, para pronunciarse sobre la investigación que la PGJ de la Ciudad de México inició por su presunta responsabilidad como asesino de su novia, Victoria Salas, cuyo cuerpo fue encontrado en el hotel Novo Coapa, en la delegación Tlalpan, en septiembre.

"Imagínense que te levantas un domingo y eres un asesino", dice Sáenz en un video publicado en el canal de Mafian TV en YouTube.





TE RECOMENDAMOS: Asesinan a mujer en hotel de Tlalpan; acusan a novio

"Yo no estuve nunca con Victoria, tengo todas las pruebas ante un Ministerio Público", dice Mario Sáenz en el video. "Las van a poder ver, se las voy a hacer llegar", asegura mientras muestra a la cámara unos papeles.

"Llegué a un velorio y fui culpado, señalado y arrestado por la SSP", relató el skater. "Me llevaron a un MP, donde presenté mis pruebas, di toda la evidencia de que yo no había estado con Victoria".

"Lo único que sé es que Victoria se subió al carro de Arleth Duarte y se fue con su novio también, Fernando Fragoso, y de ahí yo no supe nada", asegura Sáenz.

Victoria y Mario Sáenz.





Sáenz detalló: "El día 1 de septiembre yo estuve con Victoria, en el Metro División del Norte, donde seguimos tomando y festejando su cumpleaños (...) A las 8 de la noche, ella se subió al carro de Arleth Duarte y de Fernando Fragoso y se fueron".

Sobre lo que hizo a partir de ese momento, relató: "Yo me fui con mi hijo, con Luis y con Santiago (primo y amigo del skater), a quienes les consta que yo me despedí de Victoria; nos fuimos a mi casa, después fuimos a comprar tacos, caí en un bache y seguí todo el procedimiento con mi seguro".

En el video publicado por Mafian TV también aparece Ana Ramírez, quien presuntamente estuvo con Mario Sáenz toda la noche. "A las 8:23 yo llegué a su casa (...) Mario, más o menos a las 10 de la noche nos dijo que nos iba a invitar unos tacos, en agradecimiento porque le habíamos ayudado a limpiar su casa".

Ramírez también da testimonio del problema que Sáenz tuvo con el bache. "Nos fuimos al centro territorial número 3, que está en Avenida Apaches".

"En ningún momento me separé de Mario Sáenz; no me explico cómo es que en este periodo pasó lo que pasó, él no estuvo ahí, cómo es que es culpable", cuestionó la mujer.









En el video también da testimonio Elizabeth, roomie de Sáenz, quien coincide con la versión de Ana Ramírez y Sáenz, quien pidió que las autoridades resuelvan el caso y aseguró que no se encuentra prófugo.

"Todo este tiempo yo no he estado prófugo, simplemente mi abogada ha estado en mi representación y ha presentado todas las pruebas de que yo no estuve ahí, y aún así el juez quiere que me presente ante la autoridad y lo pienso hacer", dijo.

Victoria y Mario Sáenz.

El 4 de septiembre, en una sesión de preguntas y respuestas tras una conferencia de prensa, el procurador capitalino Edmundo Garrido dijo que la muerte de Victoria Salas se investigaba como un feminicidio.

"Es un feminicidio, ya tenemos una persona detenida, hay testigos que los ven llegar, está el vehículo con el que se retira. Es un tema que ya está trabajando el Ministerio Público", dijo.

Una de las tías de Mario Sáenz, contactada a través de Twitter, dijo que Mario fue internado en el reclusorio Sur y posteriormente liberado; a pesar de ello, "aún es sospechoso", señaló.

Sin embargo, el skater retó: "Quiero que encuentren un solo cabello, una sola huella en esa habitación; yo jamás en mis 29 años he entrado a ese hotel".

ehh