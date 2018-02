A Marco Antonio le aplicaron protocolo por tortura: mamá

Ciudad de México

Edith Flores, madre de Marco Antonio Sánchez, acusó a los policías que lo detuvieron de torturarlo durante los días en los que estuvo desaparecido, luego de ser detenido en el Metrobús El Rosario.

La madre de Marco acudió al mitin que realizaron estudiantes de prepa de la UNAM en solidaridad con su compañero, donde afirmó que su hijo fue atendido por médicos que le aplicaron el Protocolo de Estambul, un manual usado para documentar casos de tortura.

"Tal parece que el ser joven en este México es un delito. En la Ciudad de México y en toda la República tal parece que los policías son los que nos desgracian. Mi hijo no les debía nada, su delito fue tomar unas fotos y ellos lo acusaron de que le estaba robando a alguien, no tenía necesidad de robar, a mi hijo le robaron dos celulares y una computadora, se ve en los videos cuando ellos lo someten y se lo llevan".

"Mi hijo fue sometido, lastimado y no sé qué tanto le hicieron, al grado de que presenta delirio. En el hospital Navarro había médicos que le estaban haciendo el protocolo de Estambul y los sacaron, ¿por qué los corrieron? ¿A qué les tienen miedo?". Ahora resulta que la Fiscalía de Servicios Públicos da una información y luego da otra", aseguró.

Edith Flores acusó a las autoridades capitalinas de revictimizar a su hijo a pesar de que les pidió, junto con la CNDH, que no lo hicieran.

"¿Por qué presentó videos que a mí no me ha enseñado e información que nunca me dijo?, siendo que dos días antes pedí que no revictimizaran más a mi hijo. Ellos mismos violan sus leyes, ¿a qué estamos expuestos?", cuestionó.

La madre de Marco hizo un llamado a la ciudadanía que critica a su hijo para que tenga empatía por su situación y rechazó que por la desaparición de Marco esté buscando ganar dinero.

Edith Flores acusó a las autoridades capitalinas de no cumplir con su trabajo: "Los del Ministerio Público no me quisieron levantar un acta porque hay un protocolo de 48 horas para hacer eso. Los servidores nos tratan como mierdas. Mancera y funcionarios se están haciendo tontos. Estoy bastante indignada".

Sin embargo, reconoció a los organismos de derechos humanos que le brindaron su ayuda.

La madre anunció que junto con los padres de otros jóvenes desaparecidos presentes en la marcha seguirán exigiendo justicia para sus hijos.





