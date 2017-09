GAM investiga agresiones durante inauguración de universidad

Ciudad de México

Durante la inauguración de la nueva universidad en Gustavo A. Madero, vecinos que se manifestaban en un puente vehicular, acusaron que su protesta fue reprimida y que fueron agredidos por presuntos trabajadores de la delegación.

Al respecto, el jefe delegacional, Víctor Hugo Lobo, se disculpó y se comprometió a investigar los hechos.

El delegado condenó los actos de violencia y afirmó que vecinos a favor del proyecto de la universidad protagonizaron una gresca con otros que se manifestaban para pedir que no se talen árboles y se garantice el servicio de agua potable.

"No se me hizo un reclamo directo a mí. No me agredieron. No era el tema hacia mí. Fue una confrontación entre vecinos. Unos eran provocadores vinculados con un partido de oposición", expuso.

"Yo ofrezco un disculpa, pero si me señalan quién es, el jefe delegacional personalmente va a denunciar y va a despedir a ese individuo", afirmó.

Los inconformes colgaron mantas desde un puente vehicular con vista a donde se llevaba a cabo el evento. Hasta ese lugar llegó gente a retirarlos.

Por unos minutos hubo jaloneos hasta que los no más de 15 manifestantes fueron superados en número y retirados del lugar.

"Me forzaron a quitarme la lona, me apretaron el cuello, y me apretaron la mano y me arrastraron", acusó la señora Bertha Gutiérrez, de 68 años y vecina de la GAM.

El delegado se comprometió a investigar si algún trabajador de la delegación se excedió en sus funciones; sin embargo, dijo que hay vecinos que se compran chalecos como los de los trabajadores o bien pudieron ser provocadores de Morena.

"Hay muchos vecinos que se mandan a hacer chalecos queriendo quedar bien... Yo ofrezco un disculpa, pero si me señalan quién es, el jefe Delegacional personalmente va a denunciar y va a despedir a ese individuo", aseguró.



Con información de Ilich Valdez

IRH