Mancera, del proyecto de ciudad al de nación

Ciudad de México

El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, defendió las acciones emprendidas durante cinco años al frente de la capital del país al asegurar que llegó a corregir errores del pasado y está mostrando la manera de transformar un proyecto de ciudad en uno nación para construir un México justo, incluyente y próspero.

Al rendir su quinto informe de gobierno, Mancera agradeció a los integrantes de su gabinete que "de manera leal y sin dobles intenciones se entregaron a servir en Ciudad de México.

"Mi vocación de servicio no se agota con el término de ningún encargo, mi convicción es la política ciudadana, mi compromiso de democracia participativa, sin compromisos oscuros, sin mirar al pasado, sin ataduras ideológicas o cadenas en el pensamiento, sin dogmas ni rencores con apertura seguiré sirviendo a la gente; así he buscado la consolidación de una ciudad más fuerte, una ciudad que resista a las transiciones turbulentas", señaló ante el pleno de la Asamblea Legislativa.

El mandatario capitalino aseguró que los cambios conducidos por su administración fueron originados por demandas populares que se reflejan ya en la primera Constitución de la capital, que la hace más humana, habitable, con más libertad e igualdad.

"Ciudad de México no está sola, hoy somos una urbe que ha privilegiado las relaciones productivas, por encima de los enfrentamientos estériles, seguiré trabajando con una visión que ofrezca garantías y que sea eficaz al momento de resolver los problemas del día tras día. Estoy convencido de que este es el camino, de que esta es la manera en la que vamos transformar un proyecto de ciudad, en un verdadero proyecto de nación", abundó.

Como parte de las acciones que emprenderá su administración en el último año el mandatario local anunció la construcción de una nueva estación central para el Heroico Cuerpo de Bomberos, la basificación de 10 mil trabajadores y mil plazas nuevas para la Secretaría de Seguridad Pública.

Mancera comentó durante su participación que el momento más difícil durante su administración fueron los meses de plantón de la Coordinadora Nacional de la Educación en la Plaza de la Constitución.

Pero además se desmarcó de problemas que afectaron la ciudad y que, aseguró, no fueron responsabilidad de su administración. Por ejemplo, dijo que el endurecimiento del Hoy no Circula fue una decisión de la Federación y aun así la capital asumió el costo político incluso a nivel de la zona metropolitana.

Respecto al aumento de tarifa en el Metro, señaló que es la primera vez en la historia de la capital que los recursos del Sistema no se utilizan de manera discrecional. El resto del discursos que duró poco más de una hora, Mancera se dedicó a enlistar sus logros.

Solo Morena critica

Los diferentes Grupos Parlamentarios en la Asamblea Legislativa se pronunciaron en favor de la administración de Mancera e incluso le advirtieron de posibles traiciones por parte de su equipo de trabajo. Sin embargo, solo los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) criticaron su administración.

Durante la intervención del oordinador de Morena, César Cravioto, tuvieron que cerrar el audio cuando leía su discurso, porque rebasó los 10 minutos permitidos para cada intervención.

No obstante, Cravioto señaló que Mancera no ha presentado soluciones concretas la inseguridad que aqueja a la capital del país, el mantenimiento del Metro (STC), construcciones irregulares y la concesión de espacios públicos.

"Las odas y las porras las dejamos a las otras bancadas. Del jefe de Gobierno conocemos su capacidad de adulterar la realidad sin sonrojarse", agregó.

En tanto, el coordinador del PRI, Israel Betanzos, le advirtió que la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Ícela Rodríguez, lo traicionará y se convertirá en un caballo de Troya, porque apoya a Andrés Manuel López Obrador.

"Cuidado con los titulares de las dependencias a los que su corazón late por la otra izquierda, como la de Desarrollo Rural. Que no le extrañe que termine acompañando como una coordinadora a otro proyecto", expuso.

Además, reprobó las acciones del Sistema de Aguas, la Secretaría del Medio Ambiente y la Autoridad del Espacio Público, porque siempre están ausentes y son inoperantes.

Espaldarazo de la oposición

En tanto, el diputado del Partido Verde, Fernando Zárate, enfatizó que el gobierno capitalino ha luchado "para construir, no para destruir", por ello las críticas recibidas son "grilla y politiquería" que impiden el avance de la capital.

Resaltó que Mancera ha manejado su administración con total transparencia, y reclamó a Morena su decisión de no integrarse a comisiones.

"No han asumido la responsabilidad para construir esta ciudad, este país y lo están destruyendo.

"No decidieron asumir las comisiones a la mayoría de este poder Legislativo y no quieren avanzar en distintas leyes, no quieren seguir legislando. Mi dedito no es el que va a decidir, como, por cierto, ya muchos en Ciudad de México", señaló.

Finalmente, el diputado del PRD Mauricio Toledo lanzó un llamado a seguir transformando la nación luego de vivir contra pesos y equilibrios, y señaló que el próximo presidente se encontraba en el recinto de Donceles y Allende.

"En la Ciudad no se requieren caudillos ni cacicazgos, como lo fue Andrés Manuel López Obrador, que controlaba la Asamblea Legislativa a través de Armando Quintero, hoy se tiene que mirar por el país", indicó.

Claves

Reconocimiento

• La Asamblea Legislativa reconoció el trabajo realizado por el jefe de Gobierno durante sus últimos cinco años de gestión.

• El diputado Leonel Luna enfatizó que este acto republicano y de rendición de cuentas se realizó en un clima de respeto y orden.

• Reconoció la creación de la Constitución de CdMx, al convertir algunos programas sociales en leyes en beneficio de los habitantes de la capital.