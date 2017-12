Mancera: con Ebrard, "no tenemos nada pendiente"

Ciudad de México

Tras la reaparición de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, evitó opinar sobre su antecesor y se limitó a decir que no tiene ningún pendiente con él.

"Nosotros no tenemos nada pendiente, ya lo hemos comentado antes, pero no, no tenemos nada pendiente", puntualizó.

Marcelo Ebrard, ex mandatario capitalino, reapareció en una reunión del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la capital del país.

TE RECOMENDAMOS: Ebrard reaparece en reunión de Morena en la CdMx

Leonel Godoy encabezó el encuentro en el que apareció el ex perredista acompañado de Félix Salgado, Amílcar Sandoval y José Antonio Rueda.

El ex perredista fue invitado por Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena, al encuentro en el que trataron temas sobre las elecciones de 2018.

Ebrard desapareció de la política mexicana desde mayo de 2015, poco después de renunciar al PRD.