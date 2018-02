No daremos ningún dato sobre salud de Marco: Mancera

Ciudad de México

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo que no se dará ninguna información sobre la salud del estudiante Marco Antonio para que no se le criminalice.

En su informe matutino, explicó que el gobierno capitalino trabaja en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) para saber qué se puede informar sobre el caso del estudiante de la UNAM.

"Por eso no vamos a dar ningún dato médico. Eso le corresponde a las áreas médicas, a los especialistas y se tiene comunicación permanente con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para estar en una línea de información, hasta dónde sí y dónde no informar, cuidando eso porque hablamos de un menor. Estaremos atentos a que no suceda".

Explicó que las investigaciones que se realizan tienen como objetivo hallar lo sucedido con el caso de Marco Antonio.

"Aquí no se trata de criminalizar, se trata de encontrar la verdad y dar aplicación a todo nuestro orden jurídico. Está trabajando a todo vapor el C5 y vamos a ver qué información vamos a encontrar en nuestras cámaras que pueda ser relevante en este caso.

Todo lo que pueda permitir en el marco de la investigación con la comisión de Derechos Humanos. Vamos a evitar criminalizar a nadie".

Sobre la propuesta del rector de la UNAM, Enrique Graue, sobre el mejoramiento de los protocolos de seguridad para la menores de edad, el jefe de Gobierno se mostró abierto para que colabore la universidad.

"Habrá que invitar a la UNAM a que participe En las mesas de trabajo, será importante la participación de todos, el día a día de las actuaciones. Estamos por el perfeccionamiento de las actuaciones, todo lo que abone será bienvenida".

Mancera dijo que desconoce las denuncias hechas por otros estudiantes y de vendedores ambulantes que presuntamente son "levantados" por las patrullas en la misma zona donde fue detenido Marco Antonio, pero aseguró que el secretario de Seguridad tendría el dato.





