En la GAM, inauguran Clínica de Síndrome de Down

Ciudad de México

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabezó la inauguración de la Clínica de Síndrome de Down en el Hospital Pediátrico San Juan de Aragón, en la delegación Gustavo A Madero.

Con personal especializado, en la Clínica de #SíndromeDeDown atendemos de manera integral a pacientes desde el nacimiento y hasta los 18 años para darles una mejor calidad de vida #mmpic.twitter.com/vtcKP3c6Kw — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 6 de marzo de 2018

Con ello, dijo, se brindará atención a niños que se la pasan "transmitiéndote ese amor, ese cariño y lo vemos todo el tiempo, los percibimos, se siente. No es algo que se improvise, no es algo que le dijeron oye abrázalo o abrázala, no. Lo sienten, lo hacen."

"Tenemos al personal especializado más capacitado. Déjenme decirlo así, de todo el país, a los médicos y a las enfermeras, lo hemos visto en diferentes foros y en diferentes tareas. Hoy por ejemplo, la Ciudad de México está invitada a copresidir en Sudamérica una cumbre que va a tratar sobre el cáncer, y está invitada por eso porque tiene un trabajo consistente", expuso.

La clínica es la primera especializada para atender a personas con Síndrome de Down en América Latina, que beneficiará a cinco mil pacientes.

"La primera ciudad en América Latina que va a tener este servicio especializado. Puede haber otras que tengan y que atiendan, y que te reciban, pero especializado sólo esta tarea", señaló el jefe de Gobierno.

Con una inversión de 4 millones de pesos, la clínica cuenta con médicos de todas las especialidades que ofrecerán sus servicios a pacientes de 0 y hasta 18 años de edad con un manejo multidisciplinario; mientras que los familiares recibirán atención psicológica y orientación.

"Estamos calculando que pudiéramos llegar al mes aproximadamente a unas mil 200 consultas, teniendo un universo muy importante de atención de cuatro a cinco mil pacientes, lo que quiere decir que casi estaremos atendiendo al 50 por ciento de la población con este padecimiento en la Ciudad de México, lo que significa un gran logro", señaló el mandatario capitalino.

El compromiso fue precisamente el de atender a los niños y a las niñas con una clínica especializada en Síndrome de Down.

Para esa clínica se sumaron organizaciones como Trisomía 21 en México, Todos Somos Uno y otras asociaciones.

Mancera recordó que hay una clínica que también atiende el autismo de manera especializada, como parte de los trabajos para una mejor atención.

"Hoy comienza una historia, hoy comienza un trabajo porque hemos aprendido algo que es muy claro, las personas con síndrome de Down sí tienen una característica muy especial que al menos yo he podido conocer de cerca", expuso.

"Si a mí me dijeran "¿cuál es esa característica?" les diría yo: son personas que no tienen malicia, son personas que sólo tienen, algo que es difícil de encontrar, que es una transparencia clarísima de la persona humana".





