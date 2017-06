Captan a usuario del Metro masturbándose en un vagón

Ciudad de México

Un usuario del Metro captó a un hombre masturbándose en un vagón de la Línea 6.

En la toma se observa a una pareja sentada muy cerca del pasajero de alrededor de 40 años, quien utiliza su mochila para evitar que otros usuarios lo observen.

La persona que captó al pasajero estaba sentada justo enfrente del infractor, quien parecía no percatarse de que estaba siendo grabado.

Según la cuenta de YouTube que difundió el vídeo, el hombre que se masturbaba subió al tren en la estación Martín Carrera, con dirección a El Rosario.

“En un inicio se sentó en el piso cubriéndose con la mochila; desde ahí noté movimientos raros, pero jamás pude comprobar si efectivamente se estaba masturbando. En el vagón iba poca gente, incluyendo una mujer como de unos 30 a la que vino mirando todo el camino (supongo se venía masturbando viéndola)”, narró el testigo.

Según quien grabó el video, cuando la mujer descendió del tren, el hombre se levantó del piso para sentarse en donde iba ella, quedando visible para el usuario que lo captó.

El testigo narró que decidió grabar para acercarse a un policía y denunciar la acción pero que no pudo localizar a ninguno.

“Él se dio cuenta que lo seguí y en un descuido se subió a un tren y huyó. Para cuando encontré a un policía me dijo que no se podía hacer nada y peor aún, que aunque yo denunciara eso no se consideraba acoso, ya que él jamás tocó a la chica. Sólo se consideraba una falta moral y probablemente no procedería como algo grave”, comentó.

Personal del Metro dijo que no existen reportes de quejas por este caso o por situaciones similares.

Actos como el protagonizado por este hombre aplican como una falta administrativa según la Ley de Cultura Cívica capitalina y se sanciona con hasta 36 horas de arresto o con una multa de hasta 30 días de salario mínimo siempre y cuando haya una parte ofendida.





nerc