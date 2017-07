Joven intimida a policías; presume influencias políticas

Ciudad de México

Un joven amenazó a policías auxiliares del Sistema de Transporte Colectivo Metro y presumió tener supuestas influencias políticas con Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Ricardo Monreal.

"Se están poniendo pendejos, me quieren intimidar, pero no me voy a mover de aquí. Ya hablé con Sheinbaum, Batres y Monreal. Ahora sí se les va a hacer un desmadre", aseguró el joven, quien fue grabado por uno de los policías.

En el video, que se viralizó en redes sociales con el hashtag #Lordinfluencias, se ve al joven desestimando el trabajo de los policías.

El policía le advirtió que lo que estaba haciendo era un delito; sin embargo, el hombre aseguró que en México "el tráfico de influencias es lo que se vive".

Asimismo, mostró desinterés cuando le dijeron que lo estaban grabando y siguió amenazando a los policías capitalinos.

Al respecto, Martí Batres preguntó a través de su cuenta de Twitter que si alguien conocía al joven y si sabía si era militante de Morena que se lo hicieran saber para "solicitar de forma inmediata su expulsión".