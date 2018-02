Mancera: fallo de SCJN a Ley de Reconstrucción no frenará recursos

Ciudad de México

La impugnación a la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México no pone en riesgo la repartición de recursos ni los proyectos ya planeados, sin embargo, se tendrá que hacer una modificación en la ley para garantizar que haya máxima transparencia, aseguró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, explicó que la mecánica para entregar recursos consiste en que el gobierno mande la propuesta a la Asamblea Legislativa, los diputados verifican que concuerde con el decreto y se tiene que aprobar "pero no se puede inventar, no se puede decir: 'queremos recursos para', no sé, "para hacer una conmemoración" o "para hacer una celebración"; no pueden".

"Lo que se está planteando aquí, es digamos, un procedimiento pues que lo plantearon así, de supervisión; lo que se quiere es que se haya la máxima transparencia, entonces lo que yo he pedido a la Comisión de Reconstrucción con el subcomisionado, con el doctor Merino, es que él lo revise y que quede perfectamente claro", agregó.

Reiteró que todos los proyectos que se propongan relacionados con la reconstrucción tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, pero eso no quiere decir que serán los diputados los que finalmente decidan en qué se va a ejecutar el gasto.

Este martes, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpuso la fracción parlamentaria de Morena en la Asamblea Legislativa donde reclama que tres diputados locales tengan bajo su cargo casi 15 mil millones de pesos del presupuesto destinado para la reconstrucción de la Ciudad de México.

Mancera y la Asamblea Legislativa, tienen 15 días para responder a la demanda.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna dijo que es falso que los diputados vayan a decidir en qué se aplicarán los recursos del fondo de reconstrucción. Remarcó que su única función es recibir oficios para revisar que el dinero sea para ese rubro.

"Entonces es falso lo que algunos dicen porque lo único que quieren es politizar el tema y obstruir la reconstrucción de la ciudad de México... el interponer un recurso en la corte lo único que hace es retrasar la aplicación de los recursos, qué casualidad que ahora sí interponen un recurso si esta disposición está en el decreto de presupuesto desde hace dos años", destacó.









