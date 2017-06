Garantizan operación óptima de trenes en ampliación de L12

Ciudad de México

La ampliación de la Línea 12 del Metro lleva un avance de 21 por ciento; se realiza con tecnología que evitará desgaste ondulatorio, como ocurrió en el tramo de Tláhuac a Mexicalzingo que implicó su cierre temporal, dijo el Secretario de Obras y Servicios, Édgar Tungüí.

En un recorrido de supervisión por las obras del túnel que unirá la estación Mixcoac con Observatorio, el funcionario explicó que el proyecto fue modificado a petición de autoridades del Metro, para que las curvas del trazo permitan el correcto funcionamiento entre el riel y el tren, y no afecte la operación cuando estén en funcionamiento, como pasó con el tramo elevado de este corredor de transporte, que llevó al cierre de un tramo durante 20 meses.

Aseguró que las obras son un ejemplo a nivel mundial, se realizan con ingeniería mexicana para mejorar la movilidad.

“Esta es una obra de ingeniería mexicana. Es una obra subterránea, a 40 metros, en promedio, que además nos da mucho gusto porque teníamos muchos años sin hacer obra subterránea aquí en la Ciudad de México, y de unos años para acá la hemos retomado”, dijo el titular de la Sobse.





(Foto: Francisco Javier Ríos).

Édgar Tungüí expuso que los avances de la obra dependerán de la liberación de recursos por parte de la Federación para la ejecución de los trabajos, para los cuales se prevé una inversión superior a nueve mil millones de pesos, de los cuales solo se han asignado 3 mil 200 millones.

“Con los 500 millones de pesos asignados este año estaríamos llegando a un 35 por ciento de obra civil. Estamos buscando más recursos para avanzar más”, explicó Tungüí Rodríguez.

Jorge Gaviño Ambriz, director general del Metro, añadió que los trabajos que se realizan para ampliar la Línea 12 se realizan de manera ordenada e inteligente.

Expuso que por primera vez en la construcción de Metro se colocará una capa plástica para impermeabilizar el túnel, acción que favorecerá el mantenimiento que en el futuro se le brinde a esas instalaciones.





(Foto: Francisco Javier Ríos).

Dicha tecnología garantiza que no haya filtraciones dentro del túnel. El plástico impermeable va a conducir el agua a la parte inferior del túnel, para su desfogue hacia un canal de drenaje que lleve el líquido hacia los cárcamos de bombeo.

El método constructivo elegido no afecta la movilidad de las personas y la comparó con una cirugía de mínima invasión, que a través de los pozos lumbreras se baja todo el material y no afecta la superficie, donde hay muchísimas casas y vialidades. No se molesta a la ciudadanía.

La ampliación de la Línea 12 del Metro tiene tres lumbreras concluidas en avenida Jardín, Calle E y Poniente 83; en las dos primeras ya se construye un túnel y en conjunto suman 415 metros lineales. En la última se iniciarán labores el próximo mes.

MSP