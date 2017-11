Luege solicitará reposición de 20 días para reunir apoyos

Ciudad de México

José Luis Luege Tamargo, ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y ex integrante del PAN, comenzó la recolección de 74 mil firmas para registrar su candidatura independiente a la jefatura de Gobierno de la capital, después de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México refutó la decisión del instituto electoral local que le había impedido participar.

En la plaza Centenario del centro de Coyoacán, Luege informó que solicitará al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que se le repongan los 20 días que perdió mientras duró su juicio de protección de derechos políticos, pues ahora ya sólo le quedan cien días para juntar los apoyos.

Dijo que contará con una estructura de 200 voluntarios jóvenes que se acercará a asociaciones civiles y universidades para recaudar la mayor cantidad de firmas y que su meta es conseguir al menos mil firmas diarias, tomando en cuenta la dificultad que representa el mes de diciembre, por las vacaciones y días de asueto.

El IECM había determinado que el ex panista no podía contender por la candidatura independiente porque no cumplía el requisito de haber renunciado un año antes a su anterior militancia.

El tribunal, en cambio, consideró que el requisito era imposible de cumplir porque la legislación surgió hace apenas unos meses.

Luege también dijo que solicitará a la autoridad electoral abrir la plataforma digital para el registro de apoyo ciudadano para que cualquier persona pueda subir sus datos, pues acusó que el procedimiento a través de su equipo de apoyo y con el uso del teléfono celular es lento.

Asimismo dijo que propondrá que el dato a recopilar sea el folio de la credencial de elector y no la clave de elector, la cual es más difícil de leer y escanear.

El ex líder blanquiazul en la ciudad dijo que PRD y Morena representan la misma fuerza política, por lo que es necesario refrescar las opciones y por eso considera que las candidaturas independientes son una vía para ello.