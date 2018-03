Guardias de UNAM no pueden controlar narcomenudeo: ex rector

Ciudad de México

Luego de manifestar que no está de acuerdo en que haya guardias armados en la UNAM para controlar el narcomenudeo, el ex rector José Sarukhán Kermez admitió que "el problema es severo porque los guardias de ahí no tienen la capacidad para lidiar con estas cosas".

Comentó que "lo peor que se puede hacer la universidad es convertirse en una especie como de Procuraduría de la República o de bastión de defensa militar, esa no es la función de la UNAM o de cualquier universidad para ese caso".

Tras su participación en la XXIII entrega del Premio de Ecología y Medio Ambiente "Miguel Alemán Valdés", quien dirigiera a la universidad de 1989 a 1997, refirió que "la autonomía de la universidad tiene que ver con su autogobierno, con sus formas de tomar decisiones académicas y con la libertad de cátedra".

Expuso que "se ha planteado mucho que guardias armados sería una solución, entre otras cuestiones, pero yo creo que se requiere primero un cambio fuerte en la sociedad, impulsado también por los gobiernos federales y locales para realmente controlar este problema severo que afecta a los jóvenes básicamente pero que tiene como daño colateral al resto de la sociedad".

Acotó que "es cuestión de sentido común, pues si con el tipo de policías y fuerzas de la seguridad que se tienen (en la UNAM) no se puede hacer las cosas, entonces que el gobierno federal y los gobiernos locales tienen que cambiar, no sólo en la Ciudad México, sino en todas partes. Debe haber una revisión de cómo se pueden hacer las cosas".

El ex rector opinó sobre las medidas que Graue toma para erradicar el narcomenudeo en la máxima casa de estudios:

"El rector UNAM (Enrique Graue) ha hecho esfuerzos muy grandes en ese sentido. Está trabajando con su comunidad que es como creo que deben resolverse estas cosas, verlo al seno del Consejo Universitario y siempre en el Consejo surgen buenas ideas y cuestiones que son la expresión de la comunidad universitaria. Hay que recordar que este órgano es el de mayor tamaño de decisión".

Finalmente, subrayó la UNAM es otra a la que él dirigió hace 25 años porque "el país cambió en los últimos años".





