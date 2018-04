En esta ciudad no queremos delincuentes, no vengan: Amieva

Ciudad de México

A tres días de tomar protesta como Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva prometió reducir los índices delictivos y la percepción de inseguridad para que ningún ciudadano tenga miedo de realizar sus actividades diarias.

Para lograr este objetivo, dijo que se incrementará la presencia policial en las calles con mil 283 elementos que se graduaron hoy de la universidad de la policía de la capital.

"Es manejar un cambio de percepción y la única forma de lograr ese cambio es reducir el miedo, que nadie en esta ciudad tenga miedo de salir en las mañanas a hacer la compra de su mandado, que nadie tenga miedo de ir a la escuela de ir a trabajar, de subirse al transporte público, de ir con sus hijos al parque. Que nadie en esta ciudad tenga miedo eso es el cambio que estamos en vías de lograr porque estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y empeño", señaló.

Pidió a los delincuentes que no vengan a cometer actos ilícitos a la Ciudad de México porque la policía que cada día está mejor preparada y los enfrentará.

Pero además, mencionó que se desplegarán los grupos especiales de las fuerzas de seguridad para tener mejor capacidad de reacción.

"Este es un mensaje que mandamos de manera clara a aquellas personas que están delinquiendo o qué piensan delinquir, en esta ciudad ni los queremos, en esta ciudad no queremos delincuentes, por favor no vengan, por favor no lo hagan, porque vamos a estar aquí como policía, como Procuraduría, como sociedad, en contra de la comisión del delito", puntualizó.

El discurso de mejorar la percepción de inseguridad en la capital se da luego de que el Inegi diera a conocer que las delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, la percepción de inseguridad alcanza 96.7 por ciento, la tasa más alta del país.

Los elementos de seguridad recién graduados se desplegarán en grupos de 120 en las 16 delegaciones para completar un estado de fuerza de 89 mil policías en la capital.

La generación que sale a las calles a partir de hoy está conformada por 415 mujeres y 868 hombres. 810 de ellos serán preventivos, 374 auxiliares y 126 bancarios. En su mayoría tienen entre 18 y 29 años y el 45 por ciento son padres o madres.

En entrevista al concluir la ceremonia, el secretario de Seguridad, Hiram Almeida, aseguró que se seguirá trabajando para reducir la incidencia delictiva y comentó que en comparación con la administración pasada bajaron 42 por ciento los delitos de alto impacto.

Y aunque reconoció que aún falta trabajar, mencionó que hay intenciones políticas en quienes señalan que cada vez hay más inseguridad en la capital.

"Es un tema quizá un tanto cuanto político algunas redes, algunas intenciones tienden a utilizar la parte de la seguridad como un bastión, lo que es importante es reconocer que la seguridad es un derecho de la ciudadanía", concluyó.





