Viaje de ataúd en el Metro no se repetirá: Gaviño

Ciudad de México

El director del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, Jorge Gaviño Ambriz calificó como “algo anecdótico que no se volverá a repetir”, el traslado de un ataúd por trenes de la Línea 2, ocurrido en esta semana y cuyas imágenes circularon por redes sociales.

“Es un tema anecdótico que va a formar parte de la historia de la ciudad y de la historia del Metro”, dijo.

Durante una conferencia de prensa, Gaviño Ambriz explicó que las personas que ingresaron a la estación Allende cargando el féretro, habían participado previamente en un acto político.

Sin embargo, engañaron al policía de la estación alegando que no tenían dinero para llevar el ataúd por otro medio y necesitaban enterrar a un familiar; ante ello “el policía se condolió” y los dejó ingresar.

De acuerdo con Gaviño Ambriz, el oficial no debió dejar pasar a las personas, pues al margen de que sea un féretro, “era una caja grande voluminosa que no debió haber entrado”; por lo que ya recibió la instrucción que los bultos voluminosos no volverán a pasar y confió en que un incidente así no se repetirá.

Agregó que las autoridades del Metro dejaron ingresar a esas personas con el ataúd, a quienes escoltaron hasta la salida de la terminal Taxqueña y no los llevaron ante el juez cívico, pues alegaron que finalmente les habían dado permiso de pasar.

FLC