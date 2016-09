IEDF vigila la elección de comités ciudadanos y consulta

Ciudad de México

La Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral capitalino se declaró en sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, así como la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2017.

A las 8:35 horas, la documentación ya había sido entregada en su totalidad a las 40 sedes distritales, con un avance de 97.48 por ciento en la instalación de 2 mil 460 casillas para ambos ejercicios, informó el secretario ejecutivo del IEDF, Rubén Gerardo Venegas.

Detalló que por mandato del Tribunal Electoral capitalino, las colonias San Jerónimo Lídice 1 y 2, del pueblo de San Jerónimo Aculco, no participarán en estos ejercicios, ya que el 16 de octubre deberán decidir, mediante una consulta ciudadana, si se fusionan o no, razón por la cual no se instalarán cuatro casillas.

Llamado a participar



El IEDF hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la jornada de votación y opinión de elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017 que se llevan a cabo este domingo.





Los asistentes pueden emitir su opinión a través de las dos mil 464 mesas receptoras distribuidas en las mil 764 colonias y 48 pueblos originarios de la Ciudad de México.





Para este ejercicio que se inició a las 9:00 horas y concluirá a las 17:00 horas, se registraron 6 mil 613 fórmulas ciudadanas y más de 19 mil proyectos específicos de Presupuesto Participativo que obtuvieron una opinión favorable para realizarse con 850 millones de pesos.





MSP