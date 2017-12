Este sábado se mantendrá Hoy No Circula en la CdMx

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que este sábado 30 de diciembre se mantendrá el programa Hoy No Circula, debido a "factores meteorológicos, que dificultarán la dispersión de contaminantes".

La CAMe detalló que mañana no circulan los automóviles con con holograma dos y holograma uno con terminación de placa impar.

"Los modelos de pronóstico meteorológico señalan que para el día de mañana sábado 30 de diciembre de 2017, el sistema de alta presión continuará afectando la región central del país, propiciando estabilidad atmosférica de ligera a moderada, situación que se agrava por la presencia de inversiones térmicas de superficie presentes por la mañana en esta temporada invernal”, indicó.

