El Hoy No Circula se mantiene en fiestas patrias

Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que no suspenderá el programa Hoy No Circula el 15 y el 16 de septiembre, debido a que esos días se esperan altas concentraciones de contaminantes en algunas zonas del Valle de México.

Este viernes 15 y sábado 16 de sep, SE MANTIENE el programa #HOYNoCircula. Consulta más información ➡️➡️ https://t.co/qmZ3mBmoef — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) 14 de septiembre de 2017

En un comunicado, la Came indicó que mañana viernes no circularán todos los vehículos con hologramas 1 y 2, con engomado color azul y terminaciones de placa de circulación 9, 0 y permisos. El sábado 16, no circularán todos los vehículos con holograma dos, así como los de holograma uno terminación de placa de circulación non.

"De acuerdo con la información generada por los modelos meteorológicos, los días viernes 15 y sábado 16 de septiembre, la región central del país estará bajo el efecto de un sistema de alta presión que provocará ligero transporte de humedad, estabilidad atmosférica moderada, así como cielo despejado a medio nublado, con lluvias aisladas por la tarde. Estas condiciones provocarán altas concentraciones de contaminantes en algunas zonas del Valle de México", señaló.

En el documento se informó que el pronóstico de Calidad del Aire de la Ciudad de México para mañana es de condiciones meteorológicas similares, "que son desfavorables para la dispersión de los contaminantes".

La Came agregó que programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México aplicará de manera normal el viernes 15 y sábado 16 de septiembre por lo que todos los vehículos deberán ajustarse a las restricciones establecidas en dicho programa.

Además recomendó a la población evitar en lo posible el uso de juegos pirotécnicos en estas fiestas patrias, así como el encendido de fogatas.