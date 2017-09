Serrano dejará Semovi para integrarse a Frente Ciudadano

Ciudad de México

El secretario de Movilidad, Héctor Serrano, dijo que dejará su cargo este lunes, para coordinar la comisión encargada de buscar al candidato a la Presidencia por parte del Frente Amplio Ciudadano por México en las elecciones del 2018.

"Nos vamos a ir este 16 de septiembre al Frente Ciudadano por Mexico que es una alternativa viable y lo vamos a demostrar, porque acturemos con transparencia y honorabilidad", dijo. Afirmó que decidió trabajar por un México distinto y apostar por gobiernos de coalición.

Será sustituido en la Semovi por el subsecretario de Transporte, Carlos Meneses.

"Somos un equipo que tiene acreditados años de trabajo, él mismo fue director del Gobierno, tiene contacto con los propios concesionarios para que se genere confianza y que puedan hacer este tipo de inversiones, muchas veces ha tenido que sortear las propias rutas administrativas que en el gobierno son lentas y a veces impiden que se concreten los proyectos con la celeridad que queremos y que requiere la propia ciudad", dijo.

Entrevistado al final de la presentación de taxis híbridos en el Zócalo, Serrano dijo que todos deben estar unidos y aportar con ideas y experiencia para tener una historia de vida y desarrollo.



"Tenemos la obligación de retribuir al país lo que se merece, se dará a conocer quiénes forman parte de la comisión que es la responsable de buscar la continuidad para hacer la selección más efectiva de quién encabezará el proyecto del Frente Ciudadano por México", expuso.

"En el caso de la Ciudad de México, ya está legislado para tener un gobierno de coalición, la propuesta es que los candidatos seleccionados por parte de esta propuesta tendrán que ser candidatos que pasen un escrutinio ciudadano, no estamos preocupados porque participen, por el contrario, está abierto para todos, no vamos a hacer una imposición de nadie, queremos ser una alternativa totalmente distinta y democrática que permita observar ante la sociedad que lo que queremos hacer es que todo mundo participe", comentó.



Serrano indicó que el Frente no está diseñado para alguien en especial, ya que están actuando con transparencia.



Aseguró que para elegir al candidato a jefe de Gobierno, también deberán participar todos.



Sobre los posibles candidatos para la ciudad, dijo que están Ricardo Monreal, Manuel Granados, Xóchitl Gálvez y Armando Ahued, "está abierto para todos los que quieran participar en este proyecto incluyente", afirmó.

