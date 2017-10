Gran Formato

Ciudad de México

La CdMx, nuestra ciudad, donde todo un río de cotidianeidad fluye, es como un organismo, tiene identidad propia y nos la comparte, también nos hace suya; o como diría Héctor De Mauleón, nos inventa. A través de sus calles y de sus lugares su historia nos trastoca y si tenemos interés es fácil que nos transporte a otros momentos para platicarnos lo que ha sucedido. Es decir, tiene mucho que contarnos, mucho que ofrecernos, muchas cosas que descubrir en ella para vivirla plenamente.





Pero así como la podemos disfrutar, también la sufrimos, y nos tocó en éste caso lo común, como la excesiva cantidad de autos y contaminación, o la violencia que invade las calles por la alta cantidad de robos y asaltos, tampoco por su deficiente sistema de transporte público ni el mal actuar de sus funcionarios. Me refiero estrictamente a sufrirla por el simple hecho de lo que significa vivir en un lugar que de un momento a otro puede derrumbarse y sepultar a cientos o miles de personas entre sus escombros. Entonces, la rutina se rompe en un instante, la ciudad sufre heridas y nos transforma, ya no somos el ama de casa, la madre, el oficinista o el abogado que esperaba llegar a la primera audiencia del día, nos convertimos en un ser que quiere ver por todos, que no piensa hacer a un lado a nadie, un ser que a través de un movimiento fuerte descubre la empatía hacia los demás. Pero hay algunos que ese momento lo transforman en una forma de vida y que ya les resulta imposible actuar de manera diferente, los vemos pasar seguido entre nosotros, los conocemos como voluntarios de cuerpos de rescate.





A veces me preguntaba, ¿habrá días en que las personas despiertan con todas las ganas del mundo para ayudar a algún desconocido sin recibir nada a cambio? El 19 de septiembre pasado recibí respuesta y la descubrí espantado, acongojado por las serie de imágenes que fui encontrando al pasar de las horas. Multitud de gente por calles principales. Insurgentes a la altura de Baja California era la representación cruda del éxodo, rictus de tristeza o interrogación en todos los rostros, mascotas abrazadas, llantos y risas nerviosas, polvo y olor a gas en el aire. Las zonas de derrumbe eran hormigueros enormes, llenas de gente con piedras o cachos de loza entre las manos, algunos con cascos en la cabeza, la mayoría no, no es momento de pensar en la seguridad de uno, los que importan son los otros, los que necesitan ser rescatados y que están debajo de los escombros. Lo vi claro, era el momento idóneo para que los cuerpos de voluntariado que existen en nuestra ciudad, en nuestro país, nos dieran un buen ejemplo, el caos busca el orden y en este generalmente se encuentran cosas buenas. La gente los vio y los imitó. Escuché el silencio y lo escuché fuerte, decenas de puños levantados sobresalen hacia el cielo.





Las ganas de ayudar se contagian, no es fácil solo mirar, lo vimos todos. La participación por ofrecer ayuda sobraba tras la tragedia. Francisco Samir, voluntario de la Cruz Roja graduado desde 1994, se unió a este cuerpo después de haber visto un accidente en el que murió un joven. Al pensar que ese cuerpo pudo haber sido el suyo quedó marcado, entonces decidió hacer algo y se capacitó para poder ayudar a los demás . "Para ser voluntario se necesita primero que te nazca, que de corazón lo sientas, esas ganas de ayudar, de poder servir, pero también se necesita mucho temple y eso lo vas adquiriendo con experiencia, conforme vas tomando tus cursos, conforme te vas preparando, eso te permite tener el conocimiento necesario para poder ayudar a la gente en el momento que se necesite", comenta.





Estuvo en varios puntos donde colapsaron edificios, quedó sorprendido por la respuesta de la ciudadanía que ayudó a sacar escombro o llevaba comida, así como de la cantidad de gente que buscaba el bienestar, en medida de lo posible, de sus vecinos que habían quedado atrapados. Paco me platica de las especialidades que tiene el cuerpo de voluntariado al que pertenece: "Está Rescate Urbano, paramédico, están también los paracaidistas, los de alta montaña y esas en general son las especialidades que tiene Cruz Roja además de un equipo que se dedica solamente a trabajar desastres, digamos esa es otra especialidad dentro del rescate", que son los que acudirían en primera instancia a cubrir las afectaciones de un sismo porque "Desastres se encarga de la coordinación de las demás unidades; decide dónde se va a poner el puesto de mando, dónde va a estar ubicado el centro de TRIAGE, que TRIAGE significa selección de pacientes, entonces ahí es donde llegan los pacientes y en caso de que haya fallecidos ahí también es donde llegan, sobrevivientes, alimentos, en fin, entonces por eso es tan importante Desastres, porque se encarga de organizar todo lo que está sucediendo."





Gerardo Borbolla, pertenece al cuerpo de Rescate Urbano México, pero sus inicios fueron en la Cruz Roja desde el temblor del 85. El 19 de septiembre de ese año acabó arriba de una ambulancia por ayudar a un socorrista que atendía a una persona rescatada de un derrumbe; era necesario llevarla al hospital de la Cruz Roja. Al salir de ahí el plan era dejarlo en el lugar de donde habían partido, pero en el trayecto lo que hizo fue seguir acompañando al socorrista llamado tras llamado, hasta que éste para evitar problemas o confusiones le hizo ponerse el peto del cuerpo de rescate para que lo identificaran: "si lo pudiera yo interpretar como lo sentí en ese momento, es como si a un niño que su superhéroe es Batman... pues haz de cuenta que a ese niño Batman le regala su capa, y se la pone, en ese momento yo fui consciente de lo que quería hacer en la vida", conversa Gerardo.

Para este rescatista al ser voluntario "se necesita tener bien asimilada esta vocación, el ser voluntario en este país te lleva a los extremos, implica gastar tu lana en cosas que no pensabas que te las ibas a gastar, dar tu tiempo y dar muchos momentos cuando podrías estar en otro lugar, soportar una serie de cosas y de broncas y de sin razones de muchas instituciones que no deberían pero que finalmente son, y todo eso al final yo creo que lo que hace es... con el paso del tiempo, es definir esa decisión que tomas en algún momento de ser voluntario... dedicar totalmente tu tiempo, tu lana, tu ser, a esto".

Los voluntarios son héroes anónimos que también sufren las consecuencias de las tragedias. Mental y físicamente se enfrentan a adversidades que no cualquier persona común soportaría. Pero, qué es lo que viene después de una emergencia donde hubo pérdidas humanas, donde el agotamiento comienza a cobrar factura, Gerardo también nos platica: "de manera institucionalizada deberían existir métodos para que el regreso a la normalidad se haga fácil, tiene que haber todo un planteamiento de la respuesta de emergencias desde el antes, el durante y el después, que también a veces ya casi ni se toca, no es tan sencillo... desafortunadamente conozco casos de gente que pues sí, tuvieron problemas en lo laboral, en lo familiar y demás porque no se atiende esa parte y debería de tomarse en cuenta y ser parte de este proceso, de cerrar al final".





No podemos saber cuándo va a temblar, aunque podemos estar preparados para un episodio así, todo depende de dónde nos encontremos en ese momento, Francisco asume que "parte del manual ( de un voluntario) no es nada más prepararnos para un terremoto, sino es prepararnos para la vida, o para evitar que llegue la muerte, entonces lo que yo le recomendaría en general a toda la gente es que se prepare, desde niños cómo dar reanimación cardiopulmonar, cómo ayudar a la gente en caso de atragantamiento, que conozcan la maniobra de Heimlich, que pareciera como algo muy sencillo, muy normal, pero ¿cuántos lo sabemos hacer?... cómo controlar una hemorragia, cómo controlar una quemadura, etc... y a la gente joven que hoy quiere iniciar todo el proceso , que se acerque a la Cruz Roja, ahí puede recibir la capacitación adecuada para que se preparen como técnicos en urgencias médicas y puedan manejar este tipo de situaciones".

Gerardo termina comentando respecto a cómo concluyó toda su labor de rescate en el reciente temblor. "...que la gente sepa que en los diferentes escenarios que hubo, en todo este caos,... que las cosas se hicieron lo mejor que se pudo y con muchos o muy pocos, pero al final resultados, logramos responder, logramos sacar esto adelante ¿no?, la emergencia ahorita continua entonces hay que estar todavía pendientes de qué hace falta porque esto va para largo, pero que se queden con esa tranquilidad. No todo es perfecto, eso está claro, tratamos de hacer lo mejor que se puede... después de haber vivido los dos temblores, el del 85 y éste, a mis casi 50 es, que la gente se quede con eso en su persona, de alguna manera lo resolvimos y en un futuro no me queda duda de que lo vamos a volver a resolver".