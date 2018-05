Gobierno de CdMx niega nuevo contrato por fotomultas

Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México rechazó que se le haya dado a una empresa un nuevo contrato sobre las fotomultas y argumentó que el contrato SSP/BE/S/067/2018 tiene como finalidad tener en óptimas condiciones los equipos que les fueron entregados.

A través de un comunicado, explicó que en noviembre de 2017 concluyó el contrato y se obtuvo la operatividad de los equipos, sin embargo, explicó que estos necesitan mantenimiento.

Argumentó que las fotomultas han reducido hasta 10% los homicidios culposos y en 22.2% las lesiones culposas, es decir, 157 muertes menos y 2 mil 455 lesiones evitadas por accidentes de tránsito.

"En suma no es cierto que se niegue la existencia del contrato alguno, tan es así que algún medio de comunicación pudo acceder al mismo sin objetar la información. No es cierto que exista tendencia de imposición con fines recaudatorios dado que si no existiese conducta infractora no habría concepto de ingreso alguno y adicionalmente no existen pagos por concepto de equipos, sino solamente por los servicios ya descritos. No es cierto que sean dos contratos, sino que existe uno nuevo de servicios", dijo el gobierno local.

Abundó que el contrato es para establecer la capacidad del promovedor de dar mantenimiento a los equipos y que los recursos que se recauden por las fotomultas serán para mejoras de infraestructura vial, la prevención de accidentes y para la reconstrucción de la Ciudad de México, tras el sismo del pasado septiembre.





