Amieva: no sabemos dónde están las donaciones por 19-S

Ciudad de México

Los recursos que fueron donados por fundaciones, artistas, y personas altruistas para los damnificados por el sismo del 19 de septiembre "no tenemos conocimiento de dónde hayan ido y no tenemos conocimiento por qué no se ha recibido ni un solo peso de esos donativos", dijo el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva.

Lo anterior, luego de que Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia pidió que los recursos fueran transparentados.

"En primer punto que nosotros nos sumamos a esa petición porque salieron muchas noticias (...) de fundaciones, de artistas, de personas altruistas que en virtud del sismo generaron donativos que decían que iban a ser recibidos por la ciudad. Nosotros no tenemos conocimiento de dónde hayan ido y no tenemos conocimiento porque no se ha recibido ni un solo peso de esos donativos", dijo.

El jefe de Gobierno refirió que los conceptos por donativos llegaron casi a 26 millones de pesos, de los cuales 20 millones ya fueron usados y otros 5 están ahí todavía listos para poder asignarlos al tema de reconstrucción.

"Los donativos que tiene la ciudad están puestos en la plataforma, y que nos sumamos a esa situación para que pregunten. Yo creo que es muy sencillo decirle a la persona, al donante, a quién entregó ese recurso y qué hizo con ello".

Aseguró que el gobierno de la Ciudad de México será muy cauteloso en el tema de los donativos para verificar que una vez realizados llegarán a su destino, como fue el tema de los alimentos, que alcanzaron 900 toneladas.

"Con excepción de esos casi 26 millones de pesos, no se ha recibido un solo peso, decirles que fuimos muy cuidadosos en el tema de los donativos. Desde el primer momento que recibimos, por ejemplo, la parte alimentaria; fueron 900 toneladas de alimento que se recibieron en una primera instancia y que nosotros lo subimos a un sistema en donde se señalaba quién donaba, qué donaba y a dónde se dirigía", detalló.

"Ese sistema ya cerró porque ya no tenemos ahorita ese tipo de recepción; así estamos haciendo lo mismo con estos donativos, por eso, siempre hemos sostenido que nosotros lo que recibimos ahí está; no hemos recibido absolutamente ni un solo peso más", agregó.