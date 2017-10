“No soy enano, soy una persona diferente: Bruno

México

De acuerdo con la Fundación Gran Gente Pequeña, en el país aún no hay un censo oficial de personas de talla baja, pero esa organización calcula que tan solo en la Ciudad de México hay alrededor de 5 mil con esa condición, mientras que a escala nacional son al menos 15 mil.

Tal es el caso de Bruno Rojas García, de 9 años, quien estudia quinto año de primaria en el Instituto Inglés Mexicano y que señala: “No somos enanos, somos personas que nacieron diferentes”.

Así como él, varios niños acompañados de sus familiares se reunieron en la explanada del Monumento a la Revolución para formar una cadena humana y un moño verde en el contexto del Día Mundial de las Personas de Talla Baja (que se celebra mañana), con el fin de generar conciencia sobre esta condición por la que aún existen casos de discriminación y falta de adaptación a sus necesidades en la sociedad, como en los inmuebles.

Bruno dice que le va bien en la escuela, pero exige arreglar los lavabos: “No estoy diciendo que quiero ser jefe ni nada, sino que hagan algo si lo pueden arreglar”.

Respecto al bullying destacó: “También me molesta la educación de los padres, porque ellos dicen a sus hijos que no se preocupen, que ellos son sanos y que pueden decir lo que quieran; entonces nos ofenden”.

Ante eso, subrayó, “yo les diría a los padres que no se tienen que reír de nosotros, si somos personas iguales que ellos”.

Rodrigo Rojas, fundador de la asociación Gran Gente Pequeña, destacó que la mayoría de las personas de talla baja trabaja en lo que puede. “Les dan empleo en instituciones privadas, pero aún es como ayuda y no queremos que sea así, sino que ellos puedan ir y pedir un trabajo, puedan realizar una profesión”.

Rojas comentó que alrededor de 7 por ciento de esas personas son profesionistas. “Tenemos casos de éxito que han logrado sobresalir, hay médicos licenciados, ingenieros, actores...”.

De acuerdo con la Fundación de Gran Gente Pequeña, que cuenta con 300 integrantes además de familiares y amigos, hay más de 250 condiciones que generan que la gente sea de talla baja y varias son poco conocidas, aunque la más común es la acondroplasia, trastorno genético que afecta el crecimiento óseo.

“A escala local falta trabajar mucho, le damos seguimiento por instrucciones de gobierno, pero falta profundizar en leyes, reglamentos de construcción y concientización”, opinó Rojas.

Lina García Pérez, mamá de Bruno, comentó que no se han sentido rechazados por ninguna escuela: “En un principio, cuando fuimos a inscribir a Bruno a un jardín de niños, la directora nos dijo que no sabían cómo tratar a Bruno y por esa razón lo aceptarían por medio tiempo, pero al paso del tiempo, la directora nos dijo que Bruno ya podía ir el tiempo completo. No pasó mucho tiempo”.

García Pérez agregó que, para que Bruno se adaptara a las actividades en el plantel, “no tuvieron que hacer grandes modificaciones, simplemente usaron un banquito para su banca y un banquito para el baño, más que nada en los lavabos”.