“Frente ciudadano, antesala para gobierno de coalición”

Ciudad de México

Los dirigentes locales de PRD, PAN y Movimiento Ciudadano firmaron el acuerdo para conformar el frente ciudadano por Ciudad de México.

Al presentar la carta de intención ante el Instituto Electoral de Ciudad de México (IECM), señalaron que el objetivo es “establecer una agenda política, legislativa y de gobierno que sea la plataforma para construir o dar paso a las coaliciones en la capital”.

Por ello, explicaron, realizarán diagnósticos metropolitanos, abarcando las 16 delegaciones, a partir de encuentros y foros temáticos.

Enfatizaron en que tienen el mismo propósito que el frente nacional, es decir, impulsar políticas para terminar con la corrupción, acabar con la desigualdad y la pobreza, erradicar la violencia, abatir la impunidad y lograr que la economía crezca.

Los trabajos de este grupo de trabajo concluirán hasta el 31 de diciembre de 2024.

El presidente del PRD capitalino, Raúl Flores, indicó que resulta comprensible y lógico que haya fuertes críticas hacia el frente, porque hay muchos que “supuestamente” quieren que las cosas cambien, pero sin proponer ni hacer nada diferente.

“Lo que estamos firmando hoy no es un frente electoral, nuestra convicción es firmar el acuerdo para el primer gobierno de coalición de Ciudad de México, porque aunque a algunos no les guste o no lo crean, sí hay otras formas de hacer política diferentes al verticalismo y presidencialismo. Y estamos con total voluntad y disposición para que organizaciones sociales, estudiantes, campesinos, académicos, intelectuales y empresarios, etcétera, sean parte de este gobierno de coalición”, expuso Flores.

El presidente del PAN capitalino, Mauricio Tabe, dijo que esto “es la antesala para un gobierno de coalición”, y sostuvo que es momento de sumar fuerzas, así como de poner por encima de las diferencias ideológicas las coincidencias programáticas para poder resolver”, lo que más le duele a Ciudad de México”.

Finalmente, el delegado nacional de Movimiento Ciudadano en la capital, José Octavio Rivero sostuvo que este acuerdo busca cambiar la lógica tradicional de la política y poner enfrente las causas de la gente.

Al respecto, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, aseguró que la consolidación del frente es una buena noticia y un mensaje de triunfo para los capitalinos, por lo que anunció que el objetivo es avanzar en conformación de este modelo en diferentes entidades del país.

Además, mencionó que buscan conformar una coalición electoral, y dijo que en breve, se entrará en la discusión del método de selección de candidatos tanto a escala nacional como capitalina.