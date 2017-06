Vamos por una revolución pacífica, dice Mancera

Ciudad de México

Los cambios que ha tenido México se han dado en contextos violentos y armados, pero ahora puede darse un cambio con una revolución pacífica a través del Frente Amplio Democrático (FAD), dijo el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

Aseguró que la convocatoria a la construcción de un movimiento ciudadano es para buscar el diálogo, y no la violencia, pero sí un cambio.

"Nosotros estamos hablando de una revolución, pero es una revolución pacífica; la diferencia de las transformaciones que ha tenido México es que fueron violentas y fueron armadas. Hoy lejos de buscar confrontaciones o enconos, me parece que el país debe buscar esto que es mucho más diálogo, mucho más construcción.

"Hay varios ejemplos, hay varios ejemplos incluso en la historia de nuestro país, cuando se han sumado voluntades y cuando esas voluntades han sido las que han generado un cambio. Gobierno de coalición, a mí me parece que en los hechos puede haber una tarea en donde todos puedan participar, y todas".





Aseguró que continúa su propuesta de no formar alianzas partidistas, sino impulsar propuestas ciudadanas, de un proyecto común.

En entrevista en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, añadió que es factible crear un proyecto, un gobierno de coalición, en el que está interesado en formar parte.

"He sido claro y yo creo que ustedes recuerdan lo que les he dicho: No se habla de una alianza, sino se habla de una gran convocatoria, de construir un proyecto", añadió.

"Lo que el PRD ha expresado y lo que se suscribió es poder construir este frente, obviamente, el frente puede participar en un proyecto mayor. Esto es parte de una construcción que va sumando voluntades, de qué se trata, de suma de voluntades que quieren trabajar por México, lo veo así y creo que hay quienes estamos interesados en formar parte de esta constitución".

Sobre quién podría encabezar ese proyecto, dijo que cada quien tendrá que aportar y después todos decidirán quién lo encabezará.

