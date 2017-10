Solo 30 floricultores aceptan apoyo de ONG

Ciudad de México

Después de las afectaciones que dejaron las lluvias y el sismo del 19 de septiembre en Xochimilco, principalmente a los productores de flores de cempasúchil de la zona chinampera, solamente 30, de 700 de ellos, acudieron a la convocatoria de organizaciones civiles para vender sus productos en espacios libres y sin costo.

De acuerdo con Nancy Báez Aguilar, presidenta de la asociación civil Amor por Xochimilco, en mercados, delegaciones y otros espacios los productores pagan entre 5 mil a 7 mil pesos por temporada para vender sus productos, es por eso que en conjunto con ministros voluntarios de cientology, comidas calientes y vecinos de la comunidad, apoyaron con un espacio gratuito en Canal de Miramontes y calle Del Cántaro, así como comida y transporte en este tiempo de emergencia.

María Cristina Vanegas, una de las 30 productoras que desde el 26 y hasta el 31 de octubre venden en este espacio, comentó que perdió la mitad de sus flores y solo le quedaron 3 mil para vender, pero solo ha sacado 2 mil y tiene dos días, hasta el 31 de noviembre, para colocar el cempasúchil.

"Teníamos como 6 mil o 7 mil, la mitad fue pérdida", apuntó.

María Cristina también perdió su casa en el sismo del 19 de septiembre, pero no podía detenerse a llorar, porque si no vendía sus flores, no tendría dinero, así que se ha dedicado a sacar lo quedaba.

"Vivo en el pueblo de Santa Cruz, las grietas vienen desde el pueblo de Nativitas y atraviesan la casa. Aparentemente está bien, pero lo que se afectó es el suelo. Me han dicho que es pérdida total y no sirve para habitar ahí, porque aunque no tiemble, la grieta está ahí y en cualquier momento puede abrirse, pero no nos hemos salido porque no tenemos dónde irnos, pero poco a poco la hemos ido vaciando".

Báez Aguilar reiteró que hasta el sábado 28 de octubre, los 30 productores llevaban una venta de 5 mil flores, los dos primeros días la venta fue baja, pero el sábado y parte del domingo habían repuntado.

El precio de las flores de cempasúchil es más económico en este lugar que en otros, entre 12 a 15 pesos, mientras que en algunos mercados se ofertan hasta 25 pesos.

David Herrera, del comité de seguridad Unidad Habitacional Narciso Mendoza, destacó el llamado en redes sociales para que los capitalinos compren en este sitio y se esperaba una buena afluencia los días posteriores.

Báez Aguilar reiteró que solo 30 productores acudieron a la convocatoria de las mencionadas asociaciones civiles, el resto seguramente buscó otras alternativas para reactivas sus ventas.

Asimismo, recalcó que los poblados mayormente afectados por los pasados desastres naturales son de la zona chinampera en que se conjuntan los poblados San Gregorio Atlapulco, Cuemanco, San Luis Tlaxialtemalco, Santa Cruz Acapixtla y Santiago Tulyehualco.

En septiembre pasado, productores de Cempasúchil en Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac fueron afectados por las intensas lluvias, lo que provocó la pérdida total de sus flores.

En ese momento, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció apoyos por 14 millones de pesos para los productores de cempasúchil y nochebuena.

La delegación Xochimilco no ha declarado el lugar como zona de emergencia, es por ello que la ayuda del gobierno federal y local no ha llegado, aseguró Báez Aguilar, presidenta de la asociación civil Amor por Xochimilco.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, dio la instrucción de apoyar y promover la comercialización de lo que se produce en la zona rural de CdMx, como una forma de reactivar la economía después de las inundaciones y sismos.