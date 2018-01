Atienden falsa alarma de fuga de gas en la GAM

Ciudad de México

Bomberos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina y de Protección Civil y al menos siete ambulancias se movilizaron a la zona norte de la Ciudad de México, debido a una falsa alarma de fuga de gas en la Unidad Habitacional Torres de Quiroga, en la delegación Gustavo A. Madero.

Los más de 3 mil 500 habitantes que viven en esta unidad, desalojaron sus domicilios y solicitaron el apoyo policiaco y de servicios de emergencia, debido a que percibían un olor extraño en el lugar.

Hasta la Unidad Habitacional Torres de Quiroga, ubicada sobre la avenida Eduardo Molina y Paseo España, arribaron los servicios de emergencia, donde realizaron una exhaustiva revisión del lugar y no encontraron fuga alguna.

Elementos de Protección Civil, luego de revisar la zona donde se presumía emanaba el olor a gas, reunieron a los vecinos y les informaron lo siguiente:

"En esta época de frió los gases no se dispersan y probablemente las fugas generadas en zonas cercanas provocan que los gases se concentren en la parte baja y no fluyan, tal vez sea ese el olor que perciben; no hay riesgo y ya pueden volver a sus domicilios", comentó el responsable de Protección Civil en la demarcación.

El representante de Protección Civil acordó revisar algunos departamentos en los que había algunos otros daños y después de ello los habitantes regresaron a sus domicilios, sin reportarse otros incidentes.





