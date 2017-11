Falla en la Línea 9 'arruina' mañana a usuarios del Metro

Ciudad de México

Cientos de personas llegaron tarde esta mañana a sus trabajos y a la escuela, debido a fallas en el servicio de la Línea 9 del Metro.

Antes de las 7:00 horas, personal de ese sistema de transporte informó a usuarios en la estación terminal Pantitlán, donde convergen las líneas 1, 9, 5 y A, que no había servicio en la línea que va hacia Tacubaya e impidieron el paso a las personas.

"No hay servicio, señores; no hay trenes"



Debido a esto, las líneas 1, que va a Observatorio, y la 5, que corre a Politécnico, se saturaron, lo que provocó retrasos en el paso de los convoyes.

Alrededor de las 7:30 horas, el Metro informó en Twitter que estaban revisando el sistema de modos de conducción en tren de la Línea 9.

#AvisoMetro Se revisa sistema de modos de conducción en tren de #L9, la marcha es lenta. En breve se normalizará el servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) 7 de noviembre de 2017

"No hay servicio, señores; no hay trenes. Les vamos a abrir, pero tengan cuidado porque el andén está lleno", gritaba por altavoz un trabajador del Metro, quien informaba que la Línea 9 estaba parada.

"La 9 está detenida, no sabemos, pero parece que hay una falla allá"



Otro trabajador dijo que sí había servicio, pero que estaba atrasado y que esto provocó que mucha gente buscaba usar como alternativa las líneas 5 y 1.

"Como la Línea 9 no está operando, toda la gente se vino para acá (Línea 1) y se está llenando el andén. La 9 está detenida, no sabemos, pero parece que hay una falla allá. Por eso nos dicen que no los dejemos pasar porque puede haber un accidente", dijo el trabajador, quien a través de un radio recibe la instrucción para dejar pasar a los usuarios.

"Próximo tren en salir, desalojado", se escucha de una bocina del Metro en la Línea 9. Sin embargo, cuando el tren llega, los usuarios intentan abordarlo, muchos sin éxito.

Alrededor de las 7:50 horas, el Metro tuiteó que un tren se depositó en la vía secundaria de Tacubaya y que "el servicio operaba con normalidad". Sin embargo, para cientos de usuarios esta falla "arruinó" su mañana.



A las 8:00 horas, así lucía el transbordo hacia la Línea 9 en Pantitlán