Mancera: no generalizaremos expropiación de predios tras sismo

Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México no generalizará la expropiación de los predios de los edificios colapsados ni aquellos que serán demolidos, luego del sismo del 19 de septiembre, aseguró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Afirmó que no se harán expropiaciones como un camino sencillo para limpiar los terrenos y tener certeza jurídica.

En conferencia de prensa, Mancera reiteró que van a valorar cada caso con los dueños de los inmuebles y verán el mejor mecanismo para la reconstrucción y para que no pierdan sus propiedades.

"Queremos que la gente sepa, y es bien importante que la gente sepa, que estamos buscando los mejores y más adecuados mecanismos para que no pierda sus propiedades, porque nos preguntan: 'Bueno, ¿ahora qué sigue?, ya se terminó la demolición, ya no hay edificio, ¿y ahora qué sigue?'", dijo.

"Si nosotros fuéramos por el camino sencillo lo único que estaríamos haciendo pues sería una serie de expropiaciones por todos lados y quedándonos con terrenos como gobierno de la Ciudad de México".

Mancera comentó que se busca ayudar a la gente y al mismo tiempo hacer una reconstrucción efectiva.

En todo momento priorizamos la #ReconstrucciónCDMX a través de diversos financiamientos, no se realizarán expropiaciones #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 22 de octubre de 2017

"Tampoco vamos a generalizar en el tema de las expropiaciones, donde se deba expropiar lo haremos, pero no es una línea de gobierno, no voy a resolverlo por el camino fácil de la expropiación, lo que queremos es que la gente vuelva a tener sus propiedades, que tenga sus inmuebles de valor, no nada más irnos por la ruta común y corriente de la expropiación.

"Sin embargo, donde haya que expropiar, lo haremos, porque hay inmuebles en donde no hay dueño, donde no tenemos con quién interactuar, entonces esto, donde tenga que actuar el gobierno así, también lo hará", explicó.

Mancera aseguró que cada caso será analizado entre las autoridades y los afectados por el terremoto. Además de mostrarle a las personas afectadas las opciones financieras, por lo que también llamó a los diputados a poder discutir y aprobar la ley de reconstrucción.

La @SeduviCDMX ha verificado 13,582 inmuebles. Un total de 2,410 edificios en código verde son atendidos por @SOBSECDMX#mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 22 de octubre de 2017

"Lo que queremos es ayudar a las personas ir a una reconstrucción efectiva y para eso vamos a mostrar las opciones financieras, las opciones que se tienen; es muy importante que tengamos esta ley, que tengamos esta ley pronto, esta ley de la Asamblea, pero por lo que corresponde a nuestro trabajo, ahora estaremos con los instrumentos que tenemos ya efectivos, hablando con las personas".

"Cada caso es el que va mostrando cómo va a actuar el gobierno, pero digamos que la línea general es poder ayudar a todas las personas y que todas las personas sepan qué es lo que sigue, porque esa es la pregunta que nos hacen, ¿y qué sigue?, lo que sigue es encontrar cómo te damos financiamiento, lo que sigue es ver cómo recuperas tu propiedad, lo que sigue es que el gobierno - como platicamos con las personas que estuve el día de ayer - que el gobierno esté acompañando en esta recuperación", aseguró.