Piden diálogo abierto para combatir inseguridad en CU

Estudiantes de UNAM exigieron al rector de la UNAM, Enrique Graue, mayores medidas de seguridad, pero que sean a través un diálogo abierto e incluyente y sin criminalizar a la comunidad.

Dijeron que la UNAM no es ajena a la situación de violencia que vive el país, con lo que no se puede detener el negocio del narcomenudeo si no se para la violencia.

Los universitarios rechazaron la entrada de elementos policiacos armados a Ciudad Universitaria, pero también criticaron la colocación de rejas y cámaras de videovigilancia que no son eficaces contra la inseguridad.

Concentrados en la puerta de la Rectoría de la UNAM rechazaron la campaña oficial de la UNAM "No es tu amigo, es un narco", al considerar que genera una campaña de odio y criminalización.

Ante la escasa convocatoria los estudiantes que participaron dijeron que existe apatía entre los jóvenes.

Una estudiante de psicología criticó la poca participación y las inexistentes propuestas para mejorar la seguridad.

En la explanada los alumnos dibujaron una silueta de la campaña Oficial de la UNAM que dice "no es tu amigo, es un priista y se llama Graue", además escribieron #LaCosaEstáGraue.

Los protestantes cuestionaron que las autoridades cerraran las puertas de la Torre de Rectoría durante el mitin.





