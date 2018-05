Desde el sábado, sin luz cuatro trasbordos de la LB del Metro

Ciudad de México

Desde este fin de semana, el servicio de iluminación en estaciones de la Línea B del Metro no funciona, en particular en los trasbordos de Guerrero, Morelos, Garibaldi y San Lázaro.

Así la conexión entre Línea 1 y Línea B en la estación San Lázaro del @MetroCDMXpic.twitter.com/jd5AGau3mX — Samuel Mancilla A (@InforMancilla) 21 de mayo de 2018

En redes sociales, usuarios han informado de la situación no ha sido atendida; sin embargo, el Metro respondió que se "revisa sistema eléctrico por baja tensión en la Línea B".













Por lo anterior, aseguró que "elementos de seguridad y protección civil apoyan con iluminación de lámparas".

MILENIO realizó un recorrido en los tramos afectados y constató que los pasajeros no son auxiliados por personas de Protección Civil o con iluminación alterna.

El 20 de mayo, se documentó que en la entrada a la estación Morelos, que conecta con la Línea 4, no había iluminación ni personal que auxiliara a los usuarios, esto tanto en dirección Buenavista como Ciudad Azteca.





Lo mismo ocurrió un día después, en esta ocasión en el trasbordo de la estación Guerrero, que conecta con la Línea 3. Aquí, incluso la escaleras eléctricas instaladas para la conexión de la Línea B no funcionan.





El 21 de mayo a las 8:10 se reportó sobre la falla y a través de Twitter el Metro contestó que "personal trabaja en revisión de sistema eléctrico por baja tensión, elementos de seguridad y protección civil apoyan a las personas con lámparas y orientación".

Tramos de estaciones como Morelos y Guerrero, de la Línea B del @MetroCDMX , están sin luz. Hasta el momento no ha sido reparado el daño o explicación alguna al respecto. #LíneaB#Metro#cdmxpic.twitter.com/LjFbx0qLat — Iván Ramírez (@edgarivan92) 21 de mayo de 2018

Personal trabaja en revisión de sistema eléctrico por baja tensión, elementos de seguridad y protección civil apoyan a las personas con lámparas y orientación. — MetroCDMX (@MetroCDMX) 21 de mayo de 2018

No obstante, a las 14:16 horas de ayer, no había luz todavía y el Metro reiteró que personal de este transporte "revisa sistema eléctrico por baja tensión en Línea B, elementos de seguridad y protección civil apoyan con iluminación de lámparas".

A esta hora el problema sigue y no hay personal de Protección Civil con lámparas auxiliando a los usuarios ante la falta de luz en los mismos tramos de la estación Guerrero de la Línea B del @MetroCDMXpic.twitter.com/LlFRYMvPDu — Iván Ramírez (@edgarivan92) 21 de mayo de 2018

Esta mañana, al realizar el mismo recorrido este medio documentó que la situación continúa y los usuarios de este transporte refieren que no hay personal del Metro auxiliándolos. Pese a las constantes denuncias ciudadanas, la falta de luz sigue.





MILENIO buscó a personal del Metro y de Comunicación Social para conocer la causa real del problema así como por qué no ha sido reperado; no obstante, hasta este momento no hay respuesta.