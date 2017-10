En CdMx se demolerán nueve escuelas por sismo

Ciudad de México

El secretario de Educación de la Ciudad de México, Mauricio Rodríguez, informó que nueve escuelas deberán ser demolidas y reconstruidas por los daños irreparables que sufrieron por el sismo de 7.1 del 19 de septiembre.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, detalló que 7 mil 155 alumnos afectados deberán ser reubicados.

Al hacer un recuento de los planteles educativos en la capital, explicó que hay 537 en código amarillo y 264 en rojo que no podrán retomar hasta que se reparen así como 8 mil 367 con dictamen favorable en color verde.

"A la brevedad estaremos conversando con la administración federal de servicios educativos para no interrumpir la labor educativa. A qué me refiero, los planteles que no van a poder reanudar clases, necesariamente van a ser reubicados, la política principal es en los planteles más cercanos y que cuentan con condiciones para abrir", dijo.

El funcionario comentó que ya recibieron 372 millones del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de la federación para hacer las primeras reparaciones en las escuelas.

Rodríguez Alonso explicó que este fin de semana, las autoridades educativas de la federación estuvieron dotando recursos directamente a los directores de las escuelas con daños menores para ir reparando los inmuebles.

Mencionó además, que todos los planteles cuentan con un seguro y están recibiendo recursos del Fonden por lo que no es necesaria ninguna aportación de los padres de familia.

"Lo que me parece necesario señalar es el tema que no se les va a pedir un solo centavo a los padres de familia, se ha estado consultando a través de redes sociales, no hay forma que en las escuelas públicas se les pida un solo centavo, no puede pasar", dijo.

Finalmente, comentó que no se va a permitir la reapertura de escuelas que no cuente con el dictamen necesario que garantice la seguridad estructural del inmueble.

Las escuelas son:

Escuela Secundaria Técnica 17, delegación Coyoacán.

Escuela Secundaria Técnica 166 Alfonso Reyes, delegación Magdalena Contreras.

Escuela Secundaria Técnica 45, delegación Magdalena Contreras.

Escuela Primaria Erasto Valle Alcaraz, delegación Álvaro Obregón.

Jardín de Niños Juan E. Hernández y Dávalos, delegación Tláhuac.

Escuela Primaria Suave Patria, delegación Gustavo A. Madero

Jardín de Niños Carolina Pino Cruz, delegación Iztapalapa.

Escuela Secundaria 249 México Tenochtitlán, delegación Iztapalapa.

Escuela Primaria Italia, delegación Cuauhtémoc.





