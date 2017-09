Colegio de Ingenieros sugiere revisiones a fondo en escuelas

Ciudad de México

Florencio Hernández del Ángel, presidente fundador del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, recomendó que se realicen revisiones más amplias, profundas y detalladas a las estructuras de las escuelas tras el sismo de 7.1 que sacudió a la Ciudad de México y otros cinco estados el 19 de septiembre.

"Estamos preocupados en virtud de que se ha mencionado de que se está permitiendo el acceso en planteles de educación básica, media y superior, consideramos que para aperturar escuelas, hay que hacer un dictamen más profundo", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

TE RECOMENDAMOS: ¿Cuáles son las escuelas que regresan a clases el miércoles en la CdMx?

Tras una revisión por personal de Protección Civil, hoy regresaron a clases en la Ciudad de México 159 escuelas de todos los niveles de educación, con lo que suman 767 centros escolares operando; en todo el país hay 400 escuelas, con una matrícula de al menos dos mil estudiantes, que tienen un daño severo, de las cuales 50 están en la capital, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública.

"Lo que ha sucedido con los sismos, desafortunadamente en la Ciudad de México y en los estados, pediría a autoridades que nos permitan a los ingenieros civiles participar. Para hacer inspección de un inmueble nos llevamos un tiempo de cuatro horas de campo, más estudio delicado de gabinete, por eso es que hago ese tipo de comentario", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Hay 50 escuelas dañadas en la CdMx por sismo: Nuño

Puso como ejemplo la revisión a la Biblioteca Nacional de la UNAM, la cual consideró como "muy ligera".

"No es un dictamen, es un formato que está llevando (...) Es delicado el tema, en su momento denunciamos que había ciertos problemas en cuanto algunas construcciones que estaban irregulares. No se nos hizo caso y ahorita estamos viviendo (esto). No se pensaron en nuestras opiniones", apuntó.

Dijo que desde el punto de vista de los ingenieros civiles, "consideramos que no es el momento oportuno para decir que escuelas puedan comenzar sus actividades".





jbh